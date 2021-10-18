Во всем мире сегодня празднуют день бобра

Всемирный день бобра отмечается ежегодно 18 октября.

Бобр - это удивительное животное и замечателен тем что, как и человек, способен менять окружающую среду под свои нужды. Он строит плотины. Заболачивает поймы рек, роет норы. Всемирный день бобра призван привлечь внимание к проблемам восстановления популяции этого животного, занесенного в Красную книгу.

Совсем недавно бобр находился на грани исчезновения: к началу XX века, многие страны Европы и Россия почти полностью его истребили на своей территории. Одной из последней уцелевшей популяцией в нашей стране, были бобры на воронежской речке Усманке.

Вплоть до середины XX века бобровый мех был весьма популярен в Америке, Европе и России. Что привело к серьезному удару по популяции этих животных. В конце XIX века только из Нового Света в Россию поставлялось ежегодно более 130 тысяч шкур убитых бобров.

В 1920-ых годах научная экспедиция Сергея Огнева обнаружила там несколько поселений. Сейчас популяция бобров в России стабильно большая, в Красной Книге Российской Федерации остаются два подвида - западносибирский и тувинский.

Бобры населяют берега медленных лесных речек, ручьев и озер. Они сооружают из поваленных деревьев плотины, вызывая подъем уровня воды перед ними. Бобры создают каналы, по которым сплавляют бревна к плотине и плавают за новыми деревьями.

Бобры строят два типа жилищ - норы и хатки. Хатки - это плавучие островки, сделанные из кучи хвороста, перемешанного с тиной, высотой 1-3 метров и диаметром до 10 метров, имеющие подводный вход. Заводи им нужны для защиты хаток. В хатках бобры ночуют, хранят запасы на зиму, прячутся от хищников.

Уже наступила средняя осень и неутомимые труженики ведут активную подготовку к зиме: строят плотины, чтобы поднять уровень воды в водоеме, около которого они обитают. Так им легче переправлять к своим норам поваленные деревья на зиму, корой которых они питаются.

С днем Бобра дорогие бобруйчане!