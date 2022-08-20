В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day). Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных (International Society for Animal Rights, ISAR). Организация выступила с этим предложением в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. Моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным.

По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным — в первую очередь, конечно, собакам и кошкам. Также этот день — хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота.

Одна из задач Дня бездомных животных — пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев. С этой же целью некоторые ветеринарные клиники в этот день проводят стерилизацию кошек и собак на бесплатной основе.

Проблема, к которой привлекает внимание День бездомных животных, стоит действительно остро. В одной только Москве количество уличных собак оценивается в несколько десятков тысяч особей. Приютов же катастрофически не хватает — не только в российской столице, но и по всей стране.

Кстати, первый из известных в мире приютов для собак появился в Японии в 1695 году; в нем содержалось 50 тысяч животных. Первый закон, направленный на защиту животных от жестокости, был принят в Великобритании. Это произошло в 1822 году. А самые благоприятные для животных условия существуют в Австрии, где законодательство запрещает, например, обрезать собакам хвост и уши, использовать диких животных в цирках, продавать щенков и котят в витринах зоомагазинов и так далее.

По материалам calend.ru.