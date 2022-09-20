«Безопасность и здоровье с устойчивой мобильностью» – именно так звучит девиз Европейской недели мобильности (ЕНМ) – которая проходит каждый год с 16 по 22 сентября и нацелена на привлечение внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта.

Опыт удаленной работы, полученный многими, еще раз показал, что автомобиль – не такая уж и необходимость. Важно не просто преодолеть проблемы, вызванные пандемией, но и вынести из нее уроки. Не просто вернуться к обычной жизни, но и сделать ее лучше, устойчивее и здоровее.

Беларусь впервые приняла участие в акции в 2008 году, и уже 85 городов страны участвую в ежегодной инициативе.

22 сентября ЕНМ традиционно завершается Днем без автомобиля, в который автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств.

Более 90% загрязнения атмосферы приходится на долю автотранспорта. Тем не менее, темпы производства продолжают расти: автомобиль находится на третьем месте среди самых рекламируемых товаров после алкоголя и табака.

День без автомобиля нужен не только для того, чтобы выразить свою озабоченность экологией городов или же проблемами городской инфраструктуры. Этот день дает нам возможность по-другому посмотреть на свой ежедневный распорядок. Автомобиль, незаменимый в дальних поездках, может оказаться, не так уж и нужен для простого похода в магазин или чтобы добраться до работы.

Лучший способ отметить Всемирный день без автомобиля – просто не пользоваться своим автотранспортом. Если вам нужно куда-то пойти, прогуляйтесь или прокатитесь на велосипеде. Если у вас есть электросамокат, используйте его. Или же просто воспользуйтесь общественным транспортом.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома