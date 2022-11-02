Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 2 ноября.

Ежегодно один из дней октября или ноября становится международным праздником, посвященным балету.

Долгое время, начиная с 1982 года, труженики этого чудесного искусства отмечали свой праздник 29 апреля вместе со всеми, кто имеет отношение к искусству танца. Тот праздник и носит название Международный день танца. Он отмечается и теперь. Однако в Великобритании в Ковент-Гардене родилась идея необычной популяризации именно балета, как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров.

Проведение этого мероприятия стало ежегодным с 2014 года. К Лондонскому Королевскому балету присоединились балетные труппы ведущих театров мира: Московского Большого театра, Австралийского балета Мельбурна, Монако, Амстердама, Сан-Франциско, Национального балета Канады в Торонто. Первая трансляция длилась 9 часов. А теперь во Всемирный день балета (World Ballet Day) ежедневные будни балетной жизни могут увидеть все желающие на примере одного из обычных репетиционных дней.

Онлайн-трансляции продолжаются до 20 часов подряд. Для многих это становится возможностью окунуться в настоящий мир балета, увидеть и понять, что выход на сцену – яркий, красочный и удивительный итог ежедневной многочасовой работы, тяжелого труда, неимоверных усилий, стараний и любви к своему делу, без которой невозможно выдержать все эти трудности. Та красота, порыв и чувственность, выраженные в танце, которые мы наблюдаем на сцене, – плод труда танцоров, балетмейстеров, хореографов. Мгновения на сцене превращают артистов балета для зрителя в небожителей, далеких от реалий повседневности.

Они порождают ту любовь к балету, которая сохраняется на всю жизнь. Однако Международный день балета, а точнее формат его проведения рождают еще нечто не менее важное – это уважение к труду артистов балета, осознание того, что к славе и красоте на сцене они пришли через долгий путь труда.

Артистам российского балета есть чем гордиться. Отечественный балет заслуженно занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру имена великих мастеров – танцоров, хореографов и балетмейстеров, среди которых Мариус Петипа, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Рудольф Нуриев, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев и многие другие.

Точной фиксированной даты проведения Всемирного дня балета нет, так как это связано с необходимостью координации времени проведения онлайн-трансляций крупнейших балетных коллективов мира. На сегодняшний день около 50 театров со всего мира принимают участие в акции.

Праздник поддерживают не только артисты балета и поклонники этого искусства, но и средства массовой информации, официальные порталы Министерства культуры. Главные же мероприятия в этот день пройдут в гримерках, репетиционных залах, классах и на сценах знаменитых балетов мира, которые готовы открыться для всех поклонников этого замечательного искусства в онлайн-режиме.

По материалам calend.ru.