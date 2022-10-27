Всемирный день аудиовизуального наследия

Сохранить аудиовизуальное наследие мира — значит сохранить нашу коллективную память и обеспечить ее передачу будущим поколениям. Мы должны знать прошлое, чтобы формировать наше общее будущее на основе диалога и взаимопонимания.

Экс-глава ЮНЕСКО Ирина Бокова.

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage) — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

В резолюции подчеркивается, что для сохранения аудиовизуального наследия требуются особые усилия, поскольку носители информации весьма уязвимы и недолговечны.

Каждый год День посвящен определенной теме в рамках данной проблемы. А среди мероприятий, посвященных этой международной дате, — круглые столы, конференции и публичные лекции о важности сохранения аудиовизуальных документов, местные программы, подготовленные совместными усилиями национальных киноархивов, аудиовизуальных обществ, телевидения или радио и правительства, показ кинофильмов и т.д.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в 20 веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Другими словами, аудиовизуальные документы стали дополнением к традиционным письменным носителям.

Аудиовизуальные архивы рассказывают нам истории жизни людей и культур со всего мира. Они представляют бесценное наследие, которое служит свидетельством нашей коллективной памяти и ценным источником знаний. Они отражают культурное, социальное и лингвистическое разнообразие наших сообществ. Аудиовизуальные архивы помогают нам расти и постигать мир, в котором мы все вместе живем.

По словам Ирины Боковой, занимавшей пост генерального директора ЮНЕСКО в 2009-2017 годах, аудиовизуальные материалы «следует рассматривать как зеркало человеческого творчества и живую ткань наших культур», а «сохранение этого наследия зависит от осознания его подлинной ценности. К сожалению, значительная его часть уже безвозвратно погибла в результате непонимания его ценности, химического распада или технологической отсталости. Но можно ли себе представить утрату таких запечатленных нами судьбоносных моментов, как первая высадка человека на Луне или выход на свободу Нельсона Манделы»?

Аудиовизуальное наследие по своему характеру уязвимо. В связи с этим ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения этих недолговечных материалов и обмена ими. Созданный в 1997 году международный реестр «Память мира» насчитывает в настоящее время более 300 наименований документального наследия, включая аудиовизуальные, которые имеют всемирное значение.

Кстати, аудиовизуальная история России хранится в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает более 3 миллионов единиц хранения.

В рамках же таких инициатив, как Всемирный день аудиовизуального наследия и Программа всемирной памяти, постоянно ведется кропотливая профессиональная деятельность специалистов по сохранению наследия, что дает толчок к рациональному использованию целого ряда технических, политических, социальных, финансовых и других факторов, которые угрожают сохранению культурного наследия. С этой целью Архив ЮНЕСКО инициировал проект «Оцифровывание нашей общей истории ЮНЕСКО».

Всемирный день аудиовизуального наследия отражает закрепленный в Уставе ЮНЕСКО мандат способствовать «свободному распространению идей словесным или изобразительным путем» как отображению нашего общего наследия и памяти. Тем самым Всемирный день аудиовизуального наследия подчеркивает роль наследия в защите мира в сознании людей.

По материалам calend.ru.