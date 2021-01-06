Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на 4%, а не на 4,2%, отмечается в докладе "Перспективы мировой экономики", опубликованном на сайте ВБ.

В документе подчеркивается, что восстановление, по всей вероятности, будет вялым в том случае, если правительства стран не предпримут решительных действий по сдерживанию пандемии и осуществлению реформ, способствующих росту инвестиций.

Хотя мировая экономика, пережившая в 2020 году спад дo 4,3%, сегодня вновь растет, пандемия нанесла тяжелый ущерб: увеличивается число жертв и заболевших, миллионы людей ввергнуты в бедность, а впереди, возможно, продолжительный период низких показателей экономической активности и доходов. Приоритетные политические задачи на ближайшее время - это обуздание распространения COVID-19 и обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин. Чтобы поддержать восстановление экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого роста экономики, в меньшей степени зависимого от государственных заимствований.

Прогнозы на ближайшие перспективы остаются крайне неопределенными, и в области роста экономики по-прежнему возможны различные сценарии. При пессимистическом сценарии, предполагающем продолжение роста заболеваемости и задержки с внедрением вакцины, рост мировой экономики в 2021 году может быть ограничен до 1,6%. В то же время при оптимистичном сценарии, предусматривающем успешное обуздание пандемии и ускорение процесса вакцинации, темпы экономического роста в мире могут повыситься почти до 5%.

Начавшееся было оживление в странах с развитой экономикой затормозилось в третьем квартале 2020 года после нового всплеска заболеваемости - это предвещает, что восстановление экономики будет медленным и непростым. После сокращения в 2020 году, составившего, по оценкам, 3,6%, в 2021 году ВВП США вырастет, согласно прогнозам, на 3,5%. Объем производства в зоне евро, как ожидается, вырастет в 2021 году на 3,6% после сокращения на 7,4% в 2020-м. В Японии, где в минувшем году наблюдался спад на 5,3%, в 2021 году прогнозируется рост экономической активности на 2,5%.

Ожидается, что совокупный ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, включая Китай, вырастет в 2021 году на 5% после сокращения на 2,6% в 2020 году. Предполагается, что экономику Китая, выросшую в минувшем году на 2%, в этом году ждет рост на 7,9%. Рост экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, за исключением Китая, по прогнозам, составит в 2021 году 3,4%, после сжатия на 5% в 2020-м. Прогнозируется, что в странах с низким уровнем дохода экономическая активность в 2021 году повысится на 3,3%, тогда как в 2020 году наблюдался спад на 0,9%.

Как отмечают авторы доклада, пандемия, подобно другим серьезным кризисам прошлого, окажет длительное негативное воздействие на экономическую активность в мире. Скорее всего, она усугубит замедление темпов роста мировой экономики, прогнозируемое на предстоящее десятилетие и обусловленное недоинвестированием, неполной занятостью и сокращением рабочей силы во многих странах с развитой экономикой. Как подсказывает исторический опыт, мировой экономике предстоит десятилетие разочаровывающих показателей экономического роста.