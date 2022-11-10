Всегда приходить на помощь

Служба в МЧС – это высокий профессионализм, смелость, надежность и доверие коллегам, готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду. Спасатель должен многое уметь и знать, постоянно совершенствовать навыки, поддерживать хорошую физическую форму. В пожарной аварийно-спасательной части №4, что на пересечении улиц Октябрьской и Минской, работает слаженная команда. Заступая на дежурство в режиме сутки через двое, смена проверяет пожарные автомобили-цистерны, комплектность и целостность оборудования, обязательно заполняется служебная документация. А вот дальше никто не знает, как сложится дежурство, сколько будет вызовов, на какие ситуации придется выезжать. Старший помощник начальника центра оперативного управления Бобруйского ГРО ЧС майор Сергей Чепухин возглавляет и координирует работу участников тушения пожаров либо ликвидации ЧС. Его задача – максимально быстро выехать к месту произошедшей чрезвычайной ситуации, в ходе движения собрать информацию, грамотно оценить обстановку и непосредственно руководить действиями спаса­телей.

– Служба у нас начинается с профильного вуза, – рассказывает Сергей Александрович. – Я поступил в командно-­инженерный институт (теперь университет гражданской защиты) в Минске в 2008 году, в 2012-м окончил и был распределен в Глуск, где год работал инспектором. Далее был переведен на свою родину в Бобруйск начальником караула. В 2017-м был назначен заместителем начальника пожарной аварийно-­спасательной части №1 ПАСО №7 на объектах «Белшина», где проработал 3 года. Затем попал в штаб ПАСО №7, потом в городской штаб. Мы принимаем участие в тушении всех пожаров, которые выпадают на наши дежурные сутки, в том числе выезжаем и на другие ЧС – на воде, промышленных объектах, ДТП.

– Что для Вас самое сложное на тушении пожара?

– Не бывает двух одинаковых пожаров. Даже если это вызовы в один дом или в один подъезд (так тоже случается), горит все равно по-разному: отличается плотность дыма, находятся люди в месте пожара или нет. Поэтому самое сложное – правильно оценить обстановку на месте тушения и, как у нас говорят, выбрать решающее направление. То, что мы требуем от всех спасателей, чему постоянно сами учимся, чтобы безошибочно действовать в любой ситуации.

– Какими вспоминаются первые пожары?

– Когда в институте стажировались в должностях пожарного, командира отделения, начальника караула, один из запоминающихся пожаров был на промышленном объекте, что очень отличается от возгораний в жилых домах. В Минске на тракторном заводе в цехе горела покрасочная камера. На улице – минус 15, а внутри здания – очень высокая температура, просто горячо. Молодые были, еще мало что понимали, но уже отдавали себя полностью работе. Вышли после тушения на мороз все мокрые, вода на одежде застыла, и мы превратились в ледышки. И первое захватывающее ощущение победы над огнем: вау, как это было! Мне казалось, что человек после такого сложного пожара должен отдохнуть, но нет, в кратчайшие сроки стали в боевой расчет и дальше несли службу. Это бесценный опыт.

– Самое важное в работе?

– Как и для любого человека, который пришел работать в службу МЧС, – спасти чью-то жизнь. Это было детской мечтой – на своих руках вынести кого-то из горящего дома. Могу сказать, что мне повезло спасать жизни. Потому что не каждый спасатель, даже за всю свою службу, может таким похвастаться. Хотя есть и героические случаи, когда работники МЧС вне службы, не защищенные боевой одеж­дой, плечом товарища, идут в горящий дом и спасают человека. Для меня это пример мужества. Собственно для этого мы все и приходили в пожарную службу.

– Как проводите свободное время?

– Увлекаюсь спортом, ведь без физического развития тяжело в нашей работе. Пожарный спорт, футбол, волейбол, ­участвую в соревнованиях. Все тренировки проходят в наших хорошо оборудованных залах, где созданы отличные условия и возможность заниматься для всех работников. Дома меня ждут суп­руга и две дочки. Кстати, все мои девчонки тоже очень спортивные: старшая дочь занимается футболом, младшая – боксом, супруга – фитнесом. Свободное время любим проводить вместе. Жена – провизор в аптеке, тоже работает по графику два через два. Поэтому, когда собираемся всей семьей, уже счастье и самое лучшее времяпрепровождение. Выбираемся на природу, на дачу к родителям, в аквапарк и развлекательный центр для детей. Все как у обычных людей.

Работа спасателя зачастую связана с опасностью и риском, поэтому Сергей Чепухин, оберегая близких от лишних волнений, признается: «Работу «не несу» домой, не хочу перекладывать рабочие заботы на семью, поэтому жена никогда не знает, что происходит на моей службе». Но за пожарной безопасностью дома папа-спасатель строго следит и учит всех: зарядное не должно оставаться в розетке на ночь или без присмотра, спички-зажигалки спрятаны подальше, а дочки знают правила безопасности с самого детства.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича