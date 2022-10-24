«Всегда мечтали о большой семье»: отец двух сыновей и дочки старший прапорщик милиции Василий Макушев

Совсем недавно в Беларуси стали отмечать День отца. Этот праздник возник неслучайно, на протяжении долгого времени в нашей стране отмечают День матери, и было принято решение организовать родительскую неделю, которая как раз и заканчивается новой знаковой датой.

Старший прапорщик милиции Василий Макушев успешно совмещает почетное звание «многодетный папа» со службой в качестве командира второго отделения первого взвода патрульно-постовой службы УВД Бобруйского. Вместе с супругой Лианой он воспитывает двух сыновей и дочку: Станиславу 11 лет, Ульяне 6, а Даниилу год.

- Мы всегда мечтали, чтобы в нашей семье царил детский смех. Станислав сейчас ученик 6 класса, он ходит в спортивные секции и старается больше времени проводить с папой, когда у него выходные дни. Потом в семье появилась доченька, она первоклассница. А год назад появился и самый младший член семьи, – рассказывает жена милиционера. На вопрос, сложно ли быть многодетным папой и совмещать службу, Василий ответил так: «Просто, когда рядом есть понимающая и любящая семья. Жена пока находится в отпуске по уходу за ребенком, но я стараюсь во всем ей помогать, давать и ей отдохнуть, уделить время себе. Выходные проводим активно, часто ходим гулять в лес или на реку. А еще мы с детьми любим баловаться на улице с нашей собакой по кличке Эмма. Вообще, когда в семье есть дети - скучать не приходится, это эмоции, движение, общение. Дети – наше будущее, наше продолжение». Уже сейчас шестилетняя Ульяна уверенная говорит, что обязательно хочет пойти по его стопам: носить погоны, чтобы отец мог ей гордиться!

Официальный представитель

УВД Бобруйского горисполкома

Александра Манько