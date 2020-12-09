Всебелорусское народное собрание определит новый путь развития страны – мнение

Всебелорусское народное собрание определит новый путь развития страны. Таким мнением поделился первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский.

"Всебелорусское народное собрание определит новый путь развития страны. Одной из основных его тем станут изменения в Конституцию. Собрание подведет итог работы диалоговых площадок, которые проходили по всей стране, и общественных приемных, где каждый желающий мог высказать идеи, предложения и даже проекты. На Всебелорусском народном собрании будут объединены все лучшее предложения, которые лягут в основу дальнейших преобразований в стране", - сказал Владимир Павловский.

По словам первого секретаря обкома, могилевская молодежь принимает активное участие в созидании будущего своей страны. "Приятно отметить, что ребята приходили на встречи не просто с проблемой - они ее прорабатывали и предлагали различные решения. Конечно, нас больше волновали вопросы молодежной политики, в том числе отсутствие в стране учебного заведения, которое готовило бы специалистов по работе с молодежью, - отметил Владимир Павловский. - Именно при такой форме работы можно обозначить ключевые вопросы и проблемы из разных сфер жизни людей. После детальной проработки они будут выноситься на Всебелорусское собрание. Это будет своеобразная обратная связь с населением, потому что работа построена на конкретных предложениях и вопросах людей".