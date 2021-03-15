Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, пройдет в Бобруйске сегодня

Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получат из рук руководителей законодательной и исполнительной власти.

В Бобруйске торжественное вручение паспорта, главного документа гражданина страны, состоится 15 марта. Участниками акции станет учащаяся молодежь города - отличники учебы, победители и призеры конкурсов, соревнований, предметных олимпиад, активисты.

Всебелорусская акция «Мы - граждане Беларуси!», идейным вдохновителем которой с 2004 года выступает БРСМ, заняла достойное место среди республиканских патриотических проектов, пользуется популярностью и поддержкой со стороны органов государственной власти.

В трудовых коллективах, учебных классах и аудиториях г.Бобруйска запланированы культурно-массовые мероприятия общественно-политической направленности: лекции, беседы, встречи, семинары, концерты, соревнования, выставки и т.д., раскрывающие торжество Основного Закона белорусского государства.

Бобруйский горисполком