Все страны ЕАЭС оценивают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 как контролируемую

Все государства Евразийского экономического союза оценивают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 как контролируемую. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств - членов ЕАЭС, которое прошло под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает БЕЛТА.

Стороны обсудили ведущуюся работу по подготовке актуализированной редакции комплексного плана в области здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения инфекционных заболеваний (в том числе COVID-19) на территориях государств - членов ЕАЭС. "Также рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции. В некоторых странах ЕАЭС наблюдается незначительный сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. Однако все страны союза оценивают складывающую ситуацию как контролируемую", - говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона также отметила готовность и далее оказывать партнерам содействие в своевременном выявлении угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию путем дополнительных поставок тест-систем, в том числе для диагностики COVID-19 и оспы обезьян.

В работе совета приняли участие главные государственные санитарные врачи и должностные лица, ответственные за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и представители Евразийской экономической комиссии.