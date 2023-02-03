Все работники школ будут обеспечены горячим питанием за счет бюджетных средств — министр образования РБ

Все работники школ, начиная от сельских и заканчивая городскими, будут обеспечены горячим питанием за счет бюджетных средств. Об этом журналистам рассказал министр образования Андрей Иванец.

Министр подчеркнул, что сегодня в ряде школ созданы все условия для приема пищи: есть отдельные комнаты со специальным оборудованием, где сотрудник может получить питание, также в более чем половине школ есть буфеты.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Требует решения такая проблема, как питание абсолютно всех педагогов, не только учреждений образования, с использованием бюджетных средств. Потому что в настоящее время, чтобы проводить такое авансирование, необходимо внесение изменения в Закон Республики Беларусь, а именно в Кодекс об образовании. Министерством образования совместно с правительством в настоящее время проведена вся необходимая работа, а именно подготовка соответствующих изменений в Кодексе об образовании РБ. Они прошли согласования со всеми государственными органами, в настоящее время изменения направляются в Палату представителей для рассмотрения и принятия.

Внимание будет оказано не только работникам, но и ученикам: в учреждениях образования проходит сейчас пилотный проект по организации школьного питания. В нем участвует 21 школа: по 3 от каждой области и 3 столичные. Суть проекта в том, чтобы сделать оптимальное меню по вкусу ребят. Результаты проанализируют и положительные аспекты внесут в программу организации школьного питания во всех учреждениях общего среднего образования.

tvr.by