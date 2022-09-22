Все о пользе чеснока

С древних времен люди знают, что польза чеснока не ограничивается кулинарией.

Специфический вкус и запах продукта обусловлен наличием в его составе серы. А точнее, одного важного вещества. Речь идет об аллицине. Это именно то, чем полезен чеснок.

Аллицин – химическое вещество, обладающее многочисленными полезными свойствами. Он помогает в борьбе с проблемами сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем, желудочно-кишечного тракта и других систем органов человека.

Но лечение чесноком возможно не только благодаря аллицину. В нем содержатся также и другие фармакологически активные вещества, микро- и макроэлементы, витамины, антиоксиданты. Поэтому перечислять, чем полезен чеснок, можно очень долго, но мы все же постараемся, итак:

Польза для ЖКТ

Чеснок влияет на всю систему пищеварения, поэтому комплексно улучшает ее работу. Рекомендуется ежедневно питаться чесноком в ограниченных количествах, чтобы наладить работу желудочно-кишечного тракта и предупредить проблемы с пищеварением. Вещества в составе овоща успокоят кишечник, устранят вздутие, снимут раздражение слизистой и наладят процесс переваривания пищи.

Убивает холестерин. Вещество аллицин предотвращает окисление липопротеидов. Такое окисление грозит атеросклерозом, поэтому чеснок – лучшая профилактика. Он рекомендован к ежедневному употреблению, особенно людям с повышенным холестерином в крови. Чеснок при гипертонии

Существует немало факторов, чем полезен чеснок для крови и сердца. Уже упомянутый аллицин выступает также сосудорасширяющим средством. Такое свойство может выступать как в роли скорой помощи при гипертонии, так и в качестве общего поддерживающего средства. Также овощ предотвращает склеивание тромбоцитов. А это, как известно, главная причина инфаркта и инсульта.

Лечение чесноком глазных проблем

Витамина С в чесноке предостаточно. Кроме того, чеснок богат селеном и кверцитином. Поэтому овощ можно использовать для борьбы с глазными инфекциями. Также с его помощью можно снять отечность вокруг глаз.

Лечебные свойства чеснока при ушной боли. Польза чеснока просто незаменима при ушной боли. Продукт является известным антибиотиком, который успешно уничтожает грибок, бактерии и вирусы. В случае ушного воспаления, можно закапывать чеснок с оливковым маслом в уши. Чеснок при простуде

Всем известно такое понятие, как польза чеснока при простуде и гриппе. Но мало кто знает конкретно, чем полезен чеснок, как и сколько его нужно употреблять, и вообще, можно ли проводить лечение чесноком. Бесспорно, можно!

2 измельченных зубчика чеснока за обедом при первых симптомах простуды, и вы создадите непреодолимый барьер для инфекции. Или можно приготовить специальный мощный чесночный суп от простуды. Чеснок – лучшая профилактика во время эпидемий вирусных инфекций. Витамины и минералы в составе овоща надежно укрепят иммунитет.

Польза и вред чеснока для кожи

Чесночный сок обладает прекрасными бактерицидными свойствами. С его помощью еще во время Первой мировой войны обеззараживали раны. Но чем полезен чеснок, тем он и вреден! Чесночный сок в чистом виде может спровоцировать раздражение кожи. Поэтому перед применением необходимо приготовить водный раствор из 1 части воды и 1/4 частью чесночного сока.

Чеснок против рака

Польза чеснока нашлась и в онкологии – он помогает предупредить рак. Регулярное употребление чеснока снижает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта. Пряность уменьшает показатели концентрации в организме канцерогенных веществ, поэтому выступает хорошей профилактикой рака.

Теперь вы точно знаете, чем полезен чеснок, и каких именно болезней можно избежать с его помощью. В каждом доме всегда должна быть хотя бы одна головка чеснока. Старайтесь есть его каждый день. И тогда польза чеснока для вашего организма будет бесценная!

По материалам stiralkovich.ru.