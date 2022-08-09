Все на турслет!

В программе — эстафеты, спортивные состязания, и, конечно, творческие конкурсы. Заявки для участия можно подать до 16 августа в Физкультурно-спортивный клуб Бобруйского района.

Телефоны для справок: 74-95-72, 72-18-25.

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