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Все на футбол. ФК “Белшина” и ФК “Орша” встретятся на стадионе Спартак 29 августа

bobrlife.by 141 0

Все на футбол. ФК “Белшина” и ФК “Орша” встретятся на стадионе Спартак 29 августа

В выездном матче с гомельским ГОБЖД футбольный клуб «Белшина» вырвал победу на последней секунде встречи. Счет матча - 2:3. В пропущенном матче семнадцатого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года среди команд первой лиги футболисты «Белшины» 25 августа встретятся с ФК «Арсенал» (Дзержинск). Поединок пройдет в Городее на стадионе «Городея». Начало – в 18:00.

А 29 августа наши футболисты примут ФК "Орша". Состязание обещает быть зрелищным. Начало в 14.00 на стадионе "Спартак".

Стоимость входа: 1 рубль - детский билет, 2 рубля - взрослый.

На 24 августа ФК "Белшина" занимает первую строчку в турнирной таблице. Впереди еще много игр, поэтому поддержка бобруйчан как никогда важна нашим "красно-черным". Поддержите команду города.

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