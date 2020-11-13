Все медали завоеваны в боях! 10-летний таэквондист Никита Сивец рассказывает о своих наградах

В копилке 10-летнего таэквондиста Никиты Сивца десять наград: пять бронзовых медалей, четыре серебряных и одно «золото». Его кимоно опоясывает зелено-синий пояс (5 гып), то есть можно сказать, что за пять лет занятий этим видом спорта половина пути до обладания черным поясом пройдена.

Сегодня юный спортсмен и его мама Алеся у нас в гостях.

– Никита, почему именно таэк­вондо, нравятся фильмы с Джеки Чаном в главной роли?

– Да нет, просто я всегда хотел заниматься спортом. Мама с папой думали меня на танцы отдать, но я был против. Тогда мы пошли на бокс, а там набирали детей только с восьми лет. Мне же не терпелось.

– В детском садике сын был довольно активным мальчиком, – рассказывает мама Никиты, – надо было его энергию направить в нужное русло. А таэквондо – такой вид спорта, где обучают не только боевому искусству, это целая философия. Свои каноны, история, корейский язык… И знаете, ребенок сильно изменился – стал более ответственным, справедливым, защищает слабых. Не пройдет мимо, даже когда мальчишки из старших классов будут обижать одноклассниц Никиты.

– Никита, а кто тебя тренирует и как проходят занятия?

– У меня два тренера – Денис Сергеевич Синкевич и Денис Михайлович Бородин. Они для меня – авторитет! Занимаемся в зале Бобруйской федерации таэквондо три раза в неделю по полтора часа.

– А что касается соревнований, это спарринги или демонстрация технических приемов? Где уже побывал за пределами Бобруйска?

– Я участвую только в спаррингах, потому что нравится сам бой. А соревновался, кроме нашего города, в Минске, в Германию ездили. Сейчас, к сожалению, из-за коронавируса все турниры переносятся.

– В свободное от тренировок и занятий в школе время, наверное, мультфильм «Кунг-фу панда» смотришь?

– Не люблю его, там панда толстый, а я в легком весе выступаю. А вот фильм «Кунг-фу пацан» нравится, мы его с мамой смотрели.

– Да, с открытыми ртами. А еще мы вместе смотрим на канале «Боец» различные смешанные единоборства, бои без правил, UFC, – дополняет сына Алеся.

– И последний вопрос: ближайшие цели, задачи?

– После четвертого класса мы надеемся поступить в столичное кадетское училище.

– Дисциплина там армейская…

– Пять лет бобруйского таэквондо, пять лет с нашими замечательными тренерами – нам уже ни строгая дисциплина, ни кадетское училище, ни служба в армии не страшны!

Александр Анташкевич. Фото автора.