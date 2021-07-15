Все этого ждут. Уже со вторника синоптики обещают всего +26°С

16 июля по-прежнему изнуряющая жара. Воздух местами будет прогреваться до 36 градусов. Однако днем возможны кратковременные дожди.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Вероятность осадков в Могилеве 60-70%. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области +17_+22°С, в Могилеве +19_+21°С.

Днем по области +29_+34°С, в отдельных районах до +36°С; в Могилеве +32_+34°С.

19 июля температура воздуха днем еще поднимется до +30°С. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

20-21 июля также возможны осадки и грозы. Днем от +21_+26°С.