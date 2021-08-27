Все еще актуально. Спасатели говорили о безопасности на воде
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В рамках акции «Летний патруль» работники Бобруйского ГРОЧС вместе с активистами БРСМ провели рейд безопасности на центральном городском пляже.
Пропагандисты Кирилл Аверченко и Евгений Товстик напомнили гражданам о правилах безопасного поведения на воде и действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. Также спасатели посетили гребную базу и рассказали спортсменам, как действовать при резком попадании в воду.
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