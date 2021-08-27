Все еще актуально. Спасатели говорили о безопасности на воде

В рамках акции «Летний патруль» работники Бобруйского ГРОЧС вместе с активистами БРСМ провели рейд безопасности на центральном городском пляже.

Пропагандисты Кирилл Аверченко и Евгений Товстик напомнили гражданам о правилах безопасного поведения на воде и действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. Также спасатели посетили гребную базу и рассказали спортсменам, как действовать при резком попадании в воду.