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Профилактика

Все еще актуально. Спасатели говорили о безопасности на воде

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Все еще актуально. Спасатели говорили о безопасности на воде

В рамках акции «Летний патруль» работники Бобруйского ГРОЧС вместе с активистами БРСМ провели рейд безопасности на центральном городском пляже.

Пропагандисты Кирилл Аверченко и Евгений Товстик напомнили гражданам о правилах безопасного поведения на воде и действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. Также спасатели посетили гребную базу и рассказали спортсменам, как действовать при резком попадании в воду.

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