Все банки Беларуси к II кварталу 2023 года будут эмитировать карты БЕЛКАРТ

Все банки - эмитенты карточек в Беларуси ко второму кварталу 2023 года будут эмитировать карты БЕЛКАРТ. Об этом заявил генеральный директор ОАО "Банковский процессинговый центр" Александр Сотников во время международного форума по банковским информационным технологиям "БАНКИТ-2022", передает корреспондент БЕЛТА.

"Подавляющее большинство участников нашего платежного карточного рынка является эквайерами и эмитентами либо только эквайерами БЕЛКАРТ. Есть один банк, который пока не является членом платежной системы БЕЛКАРТ, но мы уже начали тесную коллаборацию. Надеюсь, ближе ко второму кварталу следующего года все банки - эмитенты карточек будут эмитировать карточки БЕЛКАРТ", - сказал Александр Сотников.

Он отметил, что данная платежная система - основа платежного суверенитета страны, и без нее в феврале-марте 2022 года было бы значительно труднее.

По его словам, к концу года еще один крупный банк Беларуси начнет выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. "Мы готовы рассматривать интеграционные проекты по эмиссии и с другими банками", - добавил гендиректор Банковского процессингового центра.