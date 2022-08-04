Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

ВС Китая начали масштабные военные учения вокруг Тайваня

4 0

ВС Китая начали масштабные военные учения вокруг Тайваня

Вооруженные Силы КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами в шести регионах вокруг Тайваня. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая информирует РИА «Новости».

Маневры, которые стали ответной реакцией на приезд в Тайбэй спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси, начались в четверг, 4 августа,  в 12:00 по местному времени (7:00 по московскому). Сообщается, что учения будут продолжаться до полудня воскресенья.

Следует напомнить, что для морских судов и самолетов Китай выпустил предупреждение не заходить в акваторию и воздушное пространство в тех регионах, где сейчас проходят учения.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »