ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны госграницы

Вооруженными Силами Беларуси продолжается выполнение задачи по усилению охраны государственной границы. В данное время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений. Такое заявление сделали в Минобороны Беларуси. Об этом информирует БЕЛТА.

«Основная цель мероприятий по усилению государственной границы — обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники», — указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что задачи по усилению охраны госграницы исполняются с участием территориальных органов МВД и ГПК.