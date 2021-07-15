Время трудовых открытий. В Бобруйске работают студотряды

Студенческая жизнь насыщена яркими эмоциями, полна чудесных впечатлений. Но студенческая пора – это и тяжелая нагрузка на молодых ребят, ведь нужно освоить большое количество учебного материала. Пару месяцев после экзаменов иногда бывает недостаточно для полноценного отдыха, однако даже во время заслуженных каникул молодежь не упускает возможность принести пользу и немного заработать. В организации трудовой деятельности учащихся во внеучебное время помогает студотрядовское движение БРСМ.

О том, какие студенческие отряды существуют в городе, какие уже работают, а какие только планируют, рассказала второй секретарь горкома ОО «БРСМ» Ольга МЕДВЕДЕВА:

– Сейчас в Бобруйске организованы экологический, сельскохозяйственный, строительный, медицинский, сервисные студенческие отряды. Уже приступили к работе сервисные отряды автотранспортного и торгово-экономического колледжей. В конце этого месяца – начале следующего планируют начать работу сельскохозяйственный отряд ООО «АРНИКА-Агро», экологический студотряд КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска». В августе запланировано начало работы медицинских студенческих отрядов на базе городских поликлиник №№7 и 1. Кроме того, созданы медицинские отряды, занятые в Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона и Бобруйской городской детской больнице.

Студенческий отряд, организованный на базе Бобруйского торгово-экономического колледжа, приступил к работе уже в начале июля. Организатор студотрядного движения – секретарь первичной организации общественного объединения «БРСМ», мастер производственного обучения колледжа Екатерина СОКОЛОВА – рассказала, как организована студенческая деятельность во время летних каникул:

– Студотрядовское движение популярно среди учащихся колледжа. Они активно и увлеченно записываются в отряды и с радостью работают во время каникул. В составе студотрядов на базе колледжа учащиеся выполняют работы по изготовлению кулинарных и кондитерских изделий в цехах и реализуют их через летнюю торговую площадку. Ребята честно выполняют свои обязанности.

Летом 2021-го созданы четыре сервисных отряда. Они носят имена Героев Советского Союза. Один из них начал работу 1 июля и продолжит трудиться до конца месяца. Шесть бойцов сервисного отряда имени Героя Советского Союза Соломона Ароновича Горелика изготавливают хлебобулочные изделия и кондитерскую продукцию, а затем продают в летней палатке, которая находится напротив здания колледжа. Эта продукция пользуется спросом у бобруйчан и гостей города, так как она всегда свежая и очень вкусная.

На торговой площадке трудятся две девушки. Как проходит день бойца студотряда, чем привлекает вторичная занятость молодежь, рассказала Мария БУСЛОВА, учащаяся торгово-экономического колледжа:

– Сейчас я изучаю специальность товароведа. В колледже нам преподают товароведение продовольственных и непродовольственных товаров, бухгалтерский учет. Преподавателям удается увлечь студентов, поэтому я давно хотела попробовать себя в этой сфере. Куратор моей группы Татьяна Викторовна Жабик рассказала нам о студенческом отряде, работающем на базе колледжа. Для студентов вторичная занятость в период каникул – хороший способ организации досуга и отличная возможность заработка. Я сразу решила записаться в отряд.

Продукцию, которую мы реализуем, изготавливают бойцы нашего отряда в цехах, расположенных на Московской, 31: кондитерском, где изготавливают булочки, печенье, кексы, и кулинарном, где производят расстегаи, пиццы, чебуреки. Рабочий день начинается рано утром. После приготовления изделия раскладывают по ящикам, и они отправляются в магазины. Такая же продукция поступает на нашу летнюю торговую площадку.

Мы принимаем товар, делаем выкладку и приступаем к продаже. В конце рабочего дня нам предстоит подсчитать выручку и сдать ее в банк. Больший поток покупателей приходится на полдень – обеденное время.

Мне нравится работа. Это несложно и интересно. Летом, конечно, хочется и погулять, и отдохнуть, но заработок больше привлекает. Вторичная занятость студентов в летний период организована на хорошем уровне. На базе учреждений образования, здравоохранения, коммунальных унитарных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью создаются студенческие отряды. Учащиеся уровней ПТО и ССО могут получить первые навыки профессиональной деятельности в атмосфере неформального общения. Они учатся работе в коллективе, развивают лидерские качества, приносят пользу обществу, в том числе помогают в благоустройстве города.