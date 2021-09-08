Время с пользой! В Бобруйске продолжается Единый день безопасности

В рамках акции «В центре внимании – дети» и Единого дня безопасности в учреждениях образования города и на предприятиях проходят профилактические мероприятия. Цель каждого – напомнить о правилах безопасности и не допустить беды, где бы человек не находился.

В детских садах и школах работники Бобруйского ГРОЧС проводят уроки безопасности, на которых напоминают дошколятам и ученикам об опасностях всякого рода: дорога, незнакомые люди, злая собака, опасности дома. Школьникам важно напомнить как себя вести, если тот один дома. А в случае пожара каждый должен знать номера 101 и 112, и конечно, покидать место ЧС.

Несмотря на то, что многие воспринимают эвакуацию как игру, инспекторы МЧС напоминают, что правильные действия позволят сохранить жизнь сотням детей в учреждениях, если произойдет беда. Поэтому важно при эвакуации не только скорость, но и правильность.

Присутствующим взрослым в организациях и предприятиях спасатели напоминают о правилах безопасного поведения в быту и на рабочем месте. Вместе разбираются, почему нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра, для чего нужны извещатели дома и как правильно подготовиться к отопительному периоду. Работники МЧС советуют установить мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом», с которым можно провести время с пользой.