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Общество

Время с пользой. Как прошли осенние каникулы у воспитанников спортивной школы «Спартак-2006»

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Время с пользой. Как прошли осенние каникулы у воспитанников спортивной школы «Спартак-2006»

Шесть дней осенних каникул учащиеся областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» провели в спортивно-оздоровительном лагере «СПАРТАКОВЕЦ».

Лагерь приурочен к 25-летию Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, прошел активно и с хорошим результатом.

Для 130 учащихся, из Фонда социальной защиты населения были выделены средства на оздоровление. И с 31 октября по 6 ноября дети спортивной школы занимались в режиме спортивного лагеря. Тренировки  в залах  и на стадионе, культурно-массовые мероприятия и усиленное питание, а также  праздничные подарки были подготовлены для самых активных спортсменов.

И ещё, одним важным событием для лагеря стало успешное выступление воспитанников школы,  мастеров самбо на чемпионате и молодежном первенстве мира в Сербии. В субботу, 7 ноября,  Дмитрий Крылов, Владислав Бурдь завоевали бронзовые медали. А ведущий  воспитанник, Андрей Казусенок выиграл свое четвертое «золото» чемпионата мира.

Вот такие замечательные спортсмены выросли в школе из детей, которые не так давно, развивали свои физические качества  и оздоравливались в наших спортивных лагерях.

Не трудно к нам прийти, не сложно заниматься, цель перед собой поставить и навсегда остаться!

Зам. директора УМО СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006 Игорь Бегунов

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