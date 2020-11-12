Время с пользой. Как прошли осенние каникулы у воспитанников спортивной школы «Спартак-2006»

Шесть дней осенних каникул учащиеся областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» провели в спортивно-оздоровительном лагере «СПАРТАКОВЕЦ».

Лагерь приурочен к 25-летию Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, прошел активно и с хорошим результатом.

Для 130 учащихся, из Фонда социальной защиты населения были выделены средства на оздоровление. И с 31 октября по 6 ноября дети спортивной школы занимались в режиме спортивного лагеря. Тренировки в залах и на стадионе, культурно-массовые мероприятия и усиленное питание, а также праздничные подарки были подготовлены для самых активных спортсменов.

И ещё, одним важным событием для лагеря стало успешное выступление воспитанников школы, мастеров самбо на чемпионате и молодежном первенстве мира в Сербии. В субботу, 7 ноября, Дмитрий Крылов, Владислав Бурдь завоевали бронзовые медали. А ведущий воспитанник, Андрей Казусенок выиграл свое четвертое «золото» чемпионата мира.

Вот такие замечательные спортсмены выросли в школе из детей, которые не так давно, развивали свои физические качества и оздоравливались в наших спортивных лагерях.

Не трудно к нам прийти, не сложно заниматься, цель перед собой поставить и навсегда остаться!

Зам. директора УМО СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006 Игорь Бегунов