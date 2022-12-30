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время работы троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь

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время работы троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь

Уважаемые бобруйчане и гости города!

31 декабря 2022 г. отменяется выполнение рейсов на городских маршрутах:

по автобусным маршрутам:

Номер маршрутаНазвание остановочного пунктаВремя отправления
Микрорайон «Западный»23.35  0.25
 Тепличный комбинат23.55 0.50
Дзержинского22.25
 Крапивка22.55
5Киселевичи23.10
9Микрорайон «Западный»23.25
1118-е отд. связи23.15
 Дзержинского-ст. Березина23.45
 Ст. Березина0.00
 Дзержинского-18-е отд. связи0.10
13Дзержинского-Набережная23.25
 Набережная23.50
14Дзержинского23.01
 Микрорайон «Западный»23.34
18бОрловского-Дзержинского0.05
31Дзержинского23.30
 Микрорайон № 60.20
33Дзержинского23.10
 Рынок «Западный»23.37

по троллейбусным маршрутам:

№ 1, время отправления от о.п. «Еловики»: 22.40  22.58  23.10  23.27  23.42  23.52  0.13  0.26;

№ 2, время отправления от о.п. «Сикорского»: 22.16  22.39  22.53  23.06  23.21  23.40  0.06  0.20;

№ 3, время отправления от о.п. «Сикорского»: 23.47  23.54.

1.01.2023 отменяются рейсы по автобусным маршрутам:

Номер маршрутаНазвание остановочного пунктаВремя отправления
Орловского6.15
 Микрорайон «Западный»6.30
 Рынок «Еловики»6.50
2Дзержинского - Санаторий им. Ленина7.30  8.35
 Санаторий им. Ленина7.45  8.55
 Дзержинского - Новокрайняя8.05  9.10
 Кирова8.19  9.24
Дзержинского6.00  6.30  7.30  8.30  9.30
 Крапивка6.30  7.00  8.00  9.00  10.00
5Киселевичи6.40  7.20  8.00  8.40   9.50
 Дзержинского7.00  7.40  8.20  9.30
Киселевичи5.15  6.00
 Дзержинского5.35  6.28
6Дзержинского-Микрорайон            № 65.30
 Микрорайон № 66.06
 Дзержинского-Парковая6.43
 Парковая6.53
7Дзержинского5.45
 Пос. Березина6.30
Дзержинского - Микрорайон «Западный»5.55  6.20  7.05  8.15  9.55 11.27  12.57  14.27  16.00
 Микрорайон «Западный»5.15  5.45 6.30  6.55  7.40 8.50  10.33  12.05  13.35 15.05
 Парковая11.20  12.50  14.20  15.53
1118-е отд. связи6.10  6.35  7.48  9.03
 Дзержинского-ст. Березина6.38  7.03  8.16  9.31
 Ст. Березина6.48  7.38  8.53  10.08
 Дзержинского-18-е отд. связи5.46  6.08  7.23  8.36
11аДзержинского-18-е отд. связи7.48  9.03  10.18
 18-е отд. связи – Пристань8.15  9.30  10.45
 Дзержинского – Пристань7.28  8.43  9.58
 Пристань – ст. Березина7.33  8.48  10.03
 Ст. Березина -18-е отд. связи7.38  8.53  10.08
12Вокзал6.40   7.20  8.00  8.40  9.20  10.00  10.40  11.20  12.40
 Санаторий6.58  7.38  8.18  8.58  9.38  10.18  10.58  11.38  12.58
13Дзержинского-Набережная5.30  6.00  7.15  8.30  9.45
 Набережная - Вокзал5.55  6.25  7.40  8.55  10.10
 Дзержинского-Вокзал6.20  6.50  8.05  9.20  10.35
 Вокзал - Набережная6.32  7.02  8.17  9.32  11.32
13аДзержинского-Светлогорская6.15
 Светлогорская - Вокзал6.45
 Дзержинского - Вокзал7.05
 Вокзал - Светлогорская7.17
14Дзержинского5.40  6.13  6.46  7.19  8.25 9.31
 Микрорайон «Западный»6.13  6.46  7.19  7.52  8.58 10.02
15аМикрорайон «Западный»5.25
 Вокзал5.45
16Скрипочка6.38  7.13  8.03
 Дзержинского6.55  7.45
25Микрорайон «Западный»7.22  8.25  9.25  11.10  21.50
 Госпиталь7.55
 Ледовый дворец7.59  8.55  9.55  11.45  22.15
30Дзержинского6.00  8.35
 Тепличный комбинат6.40  9.25
31Орловского5.10  5.45  7.17  9.12
 Тепличный комбинат5.45  6.20  8.05  9.50
 Машиностроительный завод6.29
 Дзержинского7.05  9.00
76Гоголя8.20  9.10  10.00 10.50
 Приберезинская8.48  9.38  10.28  11.58

Движение автобусов маршрута № 70 отменяется.

Расписание движения троллейбусов 01.01.2023

по маршруту № 1:

 Отправление с

о.п. «Еловики»

Отправление с

о.п. «Дзержинского»

Начало движения6.42  7.13  7.40   7.566.05  6.42  7.16   7.42   7.56

 

Интервал в мин.

с 8-00 до 10-00

6-10
Интервал в мин.

с 10-00 до 15-00

6-8
Интервал в мин.

с 15-00 до 18-00

6-10
Интервал в мин.

с 18-00 до 23-00

7-11
Окончание движения23.21  23.36  23.51  00.06  00.16

 

23.33 23.48  00.03  00.18  00.32  00.42

 

по маршруту № 2:

 Отправление с о.п

«ул. Сикорского»

 

Отправление с

о.п. «Ст. Бобруйск»

 

Начало движения6.03   6.47   7.09   7.29   7.45   7.576.29  6.44   7.29  7.50  8.02
Интервал в мин.

с 8-00 до 10-00

7-10
Интервал в мин.

с 10-00 до 15-00

5-11
Интервал в мин.

с 15-00 до 18-00

5-8
Интервал в мин.

с 18-00 до 21-00

6-9

 

Интервал в мин.

с 21-00 до 23-00

7-13
Окончание движения23.30  23.42  23.55  00.08 00.2100.08  00.20  00.33  00.46

00.59

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года время работы троллейбусов в ночное время суток:

Маршрут № 1:

от о.п. «Еловики»: 22.27  23.22  0.16

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Дзержинского»: 22.46  23.41  0.35

от о.п. «ул. Дзержинского»: 22.54  23.49  0.43 - далее по маршруту № 2 до о.п. «Сикорского»

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Еловики»: 23.00  23.55.

Маршрут № 2:

Сикорского: 22.29  23.02  23.18  23.47  0.17  0.36  1.00  1.18  1.36  1.54  2.15  2.36  2.54  3.13

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ст. Бобруйск»: 22.57  23.30  23.46  0.12  0.45  1.04  1.27  1.46  2.04  2.22  2.42  3.04  3.22  3.41

ст. Бобруйск: 23.07  23.39  23.56  0.22  0.58  1.14  1.37  1.58  2.14  2.32  2.52  3.13 3.32  3.51

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ул. Сикорского»: 23.16  23.47  0.04  0.31  0.48  1.06  1.22  1.45  2.06  2.22  2.40  3.00  3.21  3.40  4.01.

 

городских автобусов отправлением от о.п. «пл. Ленина»:

№ 5: 3.00 (Киселевичи: 0.45)

№ 9: 3.00 (Микрорайон «Западный»: 0.40)

№ 13: 3.00 (Набережная: 0.30)

№ 33: 3.00 (Рынок «Западный»: 0.40).

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