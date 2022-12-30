время работы троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь

Уважаемые бобруйчане и гости города!
31 декабря 2022 г. отменяется выполнение рейсов на городских маршрутах:
по автобусным маршрутам:
|Номер маршрута
|Название остановочного пункта
|Время отправления
|1а
|Микрорайон «Западный»
|23.35 0.25
|Тепличный комбинат
|23.55 0.50
|4а
|Дзержинского
|22.25
|Крапивка
|22.55
|5
|Киселевичи
|23.10
|9
|Микрорайон «Западный»
|23.25
|11
|18-е отд. связи
|23.15
|Дзержинского-ст. Березина
|23.45
|Ст. Березина
|0.00
|Дзержинского-18-е отд. связи
|0.10
|13
|Дзержинского-Набережная
|23.25
|Набережная
|23.50
|14
|Дзержинского
|23.01
|Микрорайон «Западный»
|23.34
|18б
|Орловского-Дзержинского
|0.05
|31
|Дзержинского
|23.30
|Микрорайон № 6
|0.20
|33
|Дзержинского
|23.10
|Рынок «Западный»
|23.37
по троллейбусным маршрутам:
№ 1, время отправления от о.п. «Еловики»: 22.40 22.58 23.10 23.27 23.42 23.52 0.13 0.26;
№ 2, время отправления от о.п. «Сикорского»: 22.16 22.39 22.53 23.06 23.21 23.40 0.06 0.20;
№ 3, время отправления от о.п. «Сикорского»: 23.47 23.54.
1.01.2023 отменяются рейсы по автобусным маршрутам:
|Номер маршрута
|Название остановочного пункта
|Время отправления
|1г
|Орловского
|6.15
|Микрорайон «Западный»
|6.30
|Рынок «Еловики»
|6.50
|2
|Дзержинского - Санаторий им. Ленина
|7.30 8.35
|Санаторий им. Ленина
|7.45 8.55
|Дзержинского - Новокрайняя
|8.05 9.10
|Кирова
|8.19 9.24
|4а
|Дзержинского
|6.00 6.30 7.30 8.30 9.30
|Крапивка
|6.30 7.00 8.00 9.00 10.00
|5
|Киселевичи
|6.40 7.20 8.00 8.40 9.50
|Дзержинского
|7.00 7.40 8.20 9.30
|5д
|Киселевичи
|5.15 6.00
|Дзержинского
|5.35 6.28
|6
|Дзержинского-Микрорайон № 6
|5.30
|Микрорайон № 6
|6.06
|Дзержинского-Парковая
|6.43
|Парковая
|6.53
|7
|Дзержинского
|5.45
|Пос. Березина
|6.30
|8а
|Дзержинского - Микрорайон «Западный»
|5.55 6.20 7.05 8.15 9.55 11.27 12.57 14.27 16.00
|Микрорайон «Западный»
|5.15 5.45 6.30 6.55 7.40 8.50 10.33 12.05 13.35 15.05
|Парковая
|11.20 12.50 14.20 15.53
|11
|18-е отд. связи
|6.10 6.35 7.48 9.03
|Дзержинского-ст. Березина
|6.38 7.03 8.16 9.31
|Ст. Березина
|6.48 7.38 8.53 10.08
|Дзержинского-18-е отд. связи
|5.46 6.08 7.23 8.36
|11а
|Дзержинского-18-е отд. связи
|7.48 9.03 10.18
|18-е отд. связи – Пристань
|8.15 9.30 10.45
|Дзержинского – Пристань
|7.28 8.43 9.58
|Пристань – ст. Березина
|7.33 8.48 10.03
|Ст. Березина -18-е отд. связи
|7.38 8.53 10.08
|12
|Вокзал
|6.40 7.20 8.00 8.40 9.20 10.00 10.40 11.20 12.40
|Санаторий
|6.58 7.38 8.18 8.58 9.38 10.18 10.58 11.38 12.58
|13
|Дзержинского-Набережная
|5.30 6.00 7.15 8.30 9.45
|Набережная - Вокзал
|5.55 6.25 7.40 8.55 10.10
|Дзержинского-Вокзал
|6.20 6.50 8.05 9.20 10.35
|Вокзал - Набережная
|6.32 7.02 8.17 9.32 11.32
|13а
|Дзержинского-Светлогорская
|6.15
|Светлогорская - Вокзал
|6.45
|Дзержинского - Вокзал
|7.05
|Вокзал - Светлогорская
|7.17
|14
|Дзержинского
|5.40 6.13 6.46 7.19 8.25 9.31
|Микрорайон «Западный»
|6.13 6.46 7.19 7.52 8.58 10.02
|15а
|Микрорайон «Западный»
|5.25
|Вокзал
|5.45
|16
|Скрипочка
|6.38 7.13 8.03
|Дзержинского
|6.55 7.45
|25
|Микрорайон «Западный»
|7.22 8.25 9.25 11.10 21.50
|Госпиталь
|7.55
|Ледовый дворец
|7.59 8.55 9.55 11.45 22.15
|30
|Дзержинского
|6.00 8.35
|Тепличный комбинат
|6.40 9.25
|31
|Орловского
|5.10 5.45 7.17 9.12
|Тепличный комбинат
|5.45 6.20 8.05 9.50
|Машиностроительный завод
|6.29
|Дзержинского
|7.05 9.00
|76
|Гоголя
|8.20 9.10 10.00 10.50
|Приберезинская
|8.48 9.38 10.28 11.58
Движение автобусов маршрута № 70 отменяется.
Расписание движения троллейбусов 01.01.2023
по маршруту № 1:
|Отправление с
о.п. «Еловики»
|Отправление с
о.п. «Дзержинского»
|Начало движения
|6.42 7.13 7.40 7.56
|6.05 6.42 7.16 7.42 7.56
|Интервал в мин.
с 8-00 до 10-00
|6-10
|Интервал в мин.
с 10-00 до 15-00
|6-8
|Интервал в мин.
с 15-00 до 18-00
|6-10
|Интервал в мин.
с 18-00 до 23-00
|7-11
|Окончание движения
|23.21 23.36 23.51 00.06 00.16
|23.33 23.48 00.03 00.18 00.32 00.42
по маршруту № 2:
|Отправление с о.п
«ул. Сикорского»
|Отправление с
о.п. «Ст. Бобруйск»
|Начало движения
|6.03 6.47 7.09 7.29 7.45 7.57
|6.29 6.44 7.29 7.50 8.02
|Интервал в мин.
с 8-00 до 10-00
|7-10
|Интервал в мин.
с 10-00 до 15-00
|5-11
|Интервал в мин.
с 15-00 до 18-00
|5-8
|Интервал в мин.
с 18-00 до 21-00
|6-9
|Интервал в мин.
с 21-00 до 23-00
|7-13
|Окончание движения
|23.30 23.42 23.55 00.08 00.21
|00.08 00.20 00.33 00.46
00.59
В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года время работы троллейбусов в ночное время суток:
Маршрут № 1:
от о.п. «Еловики»: 22.27 23.22 0.16
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Дзержинского»: 22.46 23.41 0.35
от о.п. «ул. Дзержинского»: 22.54 23.49 0.43 - далее по маршруту № 2 до о.п. «Сикорского»
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Еловики»: 23.00 23.55.
Маршрут № 2:
Сикорского: 22.29 23.02 23.18 23.47 0.17 0.36 1.00 1.18 1.36 1.54 2.15 2.36 2.54 3.13
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ст. Бобруйск»: 22.57 23.30 23.46 0.12 0.45 1.04 1.27 1.46 2.04 2.22 2.42 3.04 3.22 3.41
ст. Бобруйск: 23.07 23.39 23.56 0.22 0.58 1.14 1.37 1.58 2.14 2.32 2.52 3.13 3.32 3.51
от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ул. Сикорского»: 23.16 23.47 0.04 0.31 0.48 1.06 1.22 1.45 2.06 2.22 2.40 3.00 3.21 3.40 4.01.
городских автобусов отправлением от о.п. «пл. Ленина»:
№ 5: 3.00 (Киселевичи: 0.45)
№ 9: 3.00 (Микрорайон «Западный»: 0.40)
№ 13: 3.00 (Набережная: 0.30)
№ 33: 3.00 (Рынок «Западный»: 0.40).