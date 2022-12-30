время работы троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь

Уважаемые бобруйчане и гости города!

31 декабря 2022 г. отменяется выполнение рейсов на городских маршрутах:

по автобусным маршрутам:

Номер маршрута Название остановочного пункта Время отправления 1а Микрорайон «Западный» 23.35 0.25 Тепличный комбинат 23.55 0.50 4а Дзержинского 22.25 Крапивка 22.55 5 Киселевичи 23.10 9 Микрорайон «Западный» 23.25 11 18-е отд. связи 23.15 Дзержинского-ст. Березина 23.45 Ст. Березина 0.00 Дзержинского-18-е отд. связи 0.10 13 Дзержинского-Набережная 23.25 Набережная 23.50 14 Дзержинского 23.01 Микрорайон «Западный» 23.34 18б Орловского-Дзержинского 0.05 31 Дзержинского 23.30 Микрорайон № 6 0.20 33 Дзержинского 23.10 Рынок «Западный» 23.37

по троллейбусным маршрутам:

№ 1, время отправления от о.п. «Еловики»: 22.40 22.58 23.10 23.27 23.42 23.52 0.13 0.26;

№ 2, время отправления от о.п. «Сикорского»: 22.16 22.39 22.53 23.06 23.21 23.40 0.06 0.20;

№ 3, время отправления от о.п. «Сикорского»: 23.47 23.54.

1.01.2023 отменяются рейсы по автобусным маршрутам:

Номер маршрута Название остановочного пункта Время отправления 1г Орловского 6.15 Микрорайон «Западный» 6.30 Рынок «Еловики» 6.50 2 Дзержинского - Санаторий им. Ленина 7.30 8.35 Санаторий им. Ленина 7.45 8.55 Дзержинского - Новокрайняя 8.05 9.10 Кирова 8.19 9.24 4а Дзержинского 6.00 6.30 7.30 8.30 9.30 Крапивка 6.30 7.00 8.00 9.00 10.00 5 Киселевичи 6.40 7.20 8.00 8.40 9.50 Дзержинского 7.00 7.40 8.20 9.30 5д Киселевичи 5.15 6.00 Дзержинского 5.35 6.28 6 Дзержинского-Микрорайон № 6 5.30 Микрорайон № 6 6.06 Дзержинского-Парковая 6.43 Парковая 6.53 7 Дзержинского 5.45 Пос. Березина 6.30 8а Дзержинского - Микрорайон «Западный» 5.55 6.20 7.05 8.15 9.55 11.27 12.57 14.27 16.00 Микрорайон «Западный» 5.15 5.45 6.30 6.55 7.40 8.50 10.33 12.05 13.35 15.05 Парковая 11.20 12.50 14.20 15.53 11 18-е отд. связи 6.10 6.35 7.48 9.03 Дзержинского-ст. Березина 6.38 7.03 8.16 9.31 Ст. Березина 6.48 7.38 8.53 10.08 Дзержинского-18-е отд. связи 5.46 6.08 7.23 8.36 11а Дзержинского-18-е отд. связи 7.48 9.03 10.18 18-е отд. связи – Пристань 8.15 9.30 10.45 Дзержинского – Пристань 7.28 8.43 9.58 Пристань – ст. Березина 7.33 8.48 10.03 Ст. Березина -18-е отд. связи 7.38 8.53 10.08 12 Вокзал 6.40 7.20 8.00 8.40 9.20 10.00 10.40 11.20 12.40 Санаторий 6.58 7.38 8.18 8.58 9.38 10.18 10.58 11.38 12.58 13 Дзержинского-Набережная 5.30 6.00 7.15 8.30 9.45 Набережная - Вокзал 5.55 6.25 7.40 8.55 10.10 Дзержинского-Вокзал 6.20 6.50 8.05 9.20 10.35 Вокзал - Набережная 6.32 7.02 8.17 9.32 11.32 13а Дзержинского-Светлогорская 6.15 Светлогорская - Вокзал 6.45 Дзержинского - Вокзал 7.05 Вокзал - Светлогорская 7.17 14 Дзержинского 5.40 6.13 6.46 7.19 8.25 9.31 Микрорайон «Западный» 6.13 6.46 7.19 7.52 8.58 10.02 15а Микрорайон «Западный» 5.25 Вокзал 5.45 16 Скрипочка 6.38 7.13 8.03 Дзержинского 6.55 7.45 25 Микрорайон «Западный» 7.22 8.25 9.25 11.10 21.50 Госпиталь 7.55 Ледовый дворец 7.59 8.55 9.55 11.45 22.15 30 Дзержинского 6.00 8.35 Тепличный комбинат 6.40 9.25 31 Орловского 5.10 5.45 7.17 9.12 Тепличный комбинат 5.45 6.20 8.05 9.50 Машиностроительный завод 6.29 Дзержинского 7.05 9.00 76 Гоголя 8.20 9.10 10.00 10.50 Приберезинская 8.48 9.38 10.28 11.58

Движение автобусов маршрута № 70 отменяется.

Расписание движения троллейбусов 01.01.2023

по маршруту № 1:

Отправление с о.п. «Еловики» Отправление с о.п. «Дзержинского» Начало движения 6.42 7.13 7.40 7.56 6.05 6.42 7.16 7.42 7.56 Интервал в мин. с 8-00 до 10-00 6-10 Интервал в мин. с 10-00 до 15-00 6-8 Интервал в мин. с 15-00 до 18-00 6-10 Интервал в мин. с 18-00 до 23-00 7-11 Окончание движения 23.21 23.36 23.51 00.06 00.16 23.33 23.48 00.03 00.18 00.32 00.42

по маршруту № 2:

Отправление с о.п «ул. Сикорского» Отправление с о.п. «Ст. Бобруйск» Начало движения 6.03 6.47 7.09 7.29 7.45 7.57 6.29 6.44 7.29 7.50 8.02 Интервал в мин. с 8-00 до 10-00 7-10 Интервал в мин. с 10-00 до 15-00 5-11 Интервал в мин. с 15-00 до 18-00 5-8 Интервал в мин. с 18-00 до 21-00 6-9 Интервал в мин. с 21-00 до 23-00 7-13 Окончание движения 23.30 23.42 23.55 00.08 00.21 00.08 00.20 00.33 00.46 00.59

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года время работы троллейбусов в ночное время суток:

Маршрут № 1:

от о.п. «Еловики»: 22.27 23.22 0.16

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Дзержинского»: 22.46 23.41 0.35

от о.п. «ул. Дзержинского»: 22.54 23.49 0.43 - далее по маршруту № 2 до о.п. «Сикорского»

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «Еловики»: 23.00 23.55.

Маршрут № 2:

Сикорского: 22.29 23.02 23.18 23.47 0.17 0.36 1.00 1.18 1.36 1.54 2.15 2.36 2.54 3.13

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ст. Бобруйск»: 22.57 23.30 23.46 0.12 0.45 1.04 1.27 1.46 2.04 2.22 2.42 3.04 3.22 3.41

ст. Бобруйск: 23.07 23.39 23.56 0.22 0.58 1.14 1.37 1.58 2.14 2.32 2.52 3.13 3.32 3.51

от о.п. «Площадь Ленина» в сторону о.п. «ул. Сикорского»: 23.16 23.47 0.04 0.31 0.48 1.06 1.22 1.45 2.06 2.22 2.40 3.00 3.21 3.40 4.01.

городских автобусов отправлением от о.п. «пл. Ленина»:

№ 5: 3.00 (Киселевичи: 0.45)

№ 9: 3.00 (Микрорайон «Западный»: 0.40)

№ 13: 3.00 (Набережная: 0.30)

№ 33: 3.00 (Рынок «Западный»: 0.40).