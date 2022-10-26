Время налаживать мосты

Мосты родного города завораживают. Ведь можно смотреть на город с высоты птичьего полета. Романтика этих мест заканчивается, когда на глаза попадаются ржавые перила, а проезжающие большегрузы заставляют сердце колотиться от легкой тряски конструкции. Это то, что замечают простые жители города, эксперты же еще в 2017 году выявляли более серьезные причины для реконструкции переправ. Поговорим о судьбе «титовского», «фандоковского» и путепровода на Крылова.

В коммунальной собственности города 9 мостовых сооружений: 7 мостов и 2 путепровода. Щатковский мост был отреставрирован еще в 2014 году и прошел испытания комиссией РУП «БелдорНИИ». Чуть позже, в декабре 2017 года, когда треснул один из пролетов моста через Припять – в районе Житковичей, эксперты незамедлительно осмотрели мосты, что были сконструированы по тому же принципу. В Беларуси всего 5 мостов подобной сборно-коробочной конструкции с клеевыми стыками, которая признана крайне неудачной. Большой автодорожный мост, соединительная артерия с Могилевом, – по сей день предмет обсуждений под прицелом опасливых взглядов. Несмотря на то что сооружение выглядит достаточно крепко, сотрудники БелдорНИИ «приказали долго жить» переправе. Его строительство началось еще в конце 1980-х, завершилось в 2001-м. Это одна из главных причин разрушения: мост долго ждал, когда его достроят. Еще одна причина разрушения 5 мостов-копий – они построены по неудачному советскому проекту: низовой (выезд из города по улице Урицкого) в более удовлетворительном состоянии, чем верховой (выезд по Георгиевскому проспекту). Возможной причиной «аварийности» переправ назвали перегруженность транспортом.

Длина моста – 432,9 метра. Он нахо­дится в собственности города. При проведении обследования моста на стадии строительства в 2000 году РУП «БелдорНИИ» уже были обнаружены дефекты в виде трещин в бетоне вертикальных подферменников, сеть продольных несквозных трещин на внутренних фасадных поверхностях блоков, на плите проезжей части блоков. Счет идет на доли миллиметров, но для безопасности это существенные показатели.

Примем во внимание прогресс и время. Резерв надежности мостов снижается с каждым годом. Если раньше самый тяжелый грузовик весил до 30 тонн, то сейчас груженая фура может весить и 40, и 50 тонн. Мосты просто не рассчитаны на такие нагрузки, тем более если их проектировали еще в прошлом веке.

Градоначальник Игорь Кисель объ­явил журналистам, что уже разработано ­технико-экономическое обоснование для реновации «фандоковского» моста и путепровода на Крылова. Стоимость работ оценена в 22 млн евро, проект будет находится под патронатом Могилевского облисполкома. Средства планируют изыскать в следующем году.

Эпопея этого моста несвежа и с каждым годом набирает силу. Больная точка – гидроизоляция моста. Она разрушается, что приводит к оголению бетона и его размыванию. Коррозия арматуры, по заключению специалистов, тоже стала еще одной «болячкой» переправы. А трафик через этот мост велик: больше тысячи легковых и грузовых авто проезжает в город по этому мосту. К слову, какое-то движение, подготовительные работы были видны, когда корреспонденты посетили мост. Видимо, проект оживился.

Необходимо также решить вопрос объезда во время «лечебных процедур». Один из вариантов – «титовский» мост (его возраст – больше полувека). Он отвечает сразу за три направления: могилевское, рогачевское, гомельское. И сегодня мост в стадии масштабной реконструкции.

Работы стартовали в рамках Госпрограммы «Дороги Беларуси» в прошлом году, стоимость проекта на начало работ составляла Br89 млн. Перерезать красную ленточку на торжественной церемонии открытия новой дорожной артерии мостостроители обещали вскоре.

Тендер выиграли несколько организаций. За правый берег отвечает Бобруйское ДСУ-16, за левый – ОАО «ДСТ №2 г. Гомель» и ОАО «ДСТ №3» Могилева. Было решено возвести сразу два моста. Сначала возведут мост-дублер протяженностью 252 м. При этом движение по старому мосту останавливать не будут. Как сообщил заместитель директора - главный инженер филиала МСУ-2 ОАО «Мостострой» Дмитрий Мацкевич, для безопасности было проведено усиление металлических ферм моста и металлических стоек опор №№2 и 5. Все эти работы выполнены на 100%.

«После того как мы построим новый мост, старый демонтируется, а на его месте будет возведено такое же сооружение, симметричное, то есть будут стоять два новых моста», – добавил Дмит­рий Мацкевич.

Путепроводы будут отличаться друг от друга лишь тремя метрами ширины: 17 – у нового моста и 14,5 – у старого. Для водителей предусмотрены по три полосы на въезд и выезд из Бобруйска. Расположатся тут также пешеходные и велосипедные дорожки. Основную часть пролетных со­оружений выполнят из особо прочной стали, берега «оденут» в бетон.

В какой-то момент масштабная реконструкция затихла. В феврале-марте этого года представитель генподрядчика МСУ-2 «Мостострой» объяснил, что на реализацию проекта были выделены средства от Европейского банка реконструкции и развития. Финансирование приостановили вместе с работами на 86 дней. Заказчик в поиске иных источников. сегодня мостостроители особо не прерываются и торопятся успеть в срок. Заказчик объекта – РУП «Минскавтодор-Центр». Гудит техника: экскаваторы, самосвалы и бульдозеры, бетономешалки. Главная задача сейчас – успеть в последние теп­лые деньки сделать как можно больше. Сегодня воздвигаются опоры моста. Параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширятся прилегающие улицы Береговая и Рогачевская – примерно на 500 м каждая. С учетом длины переправ суммарная протяженность дороги составит 1320 м.

Напомним, с 1934-го по 1940 год были запроектированы и возведены большие высоководные мосты через Западную Двину, Сож, Березину в Бобруйске. Во время Великой Отечественной войны старый, еще деревянный, мост был разрушен, и в 1957 году появилась новая конструкция. Годы и непрекращающе­е­ся движение транспорта взяли свое.

На очереди на реконструкцию также 189-метровый путепровод на улице Крылова, который проходит через железную дорогу. При имеющихся повреждениях, согласно заключениям специалистов «БелдорНИИ», несущие конструкции со­оружения ремонтнопригодны и подлежат дальнейшей эксплуатации. Мост латают и асфальтируют, но вопрос о реновации актуален.

Поле работ обширно и требует слаженной работы всех заинтересованных структур, немалых вложений и терпения.

Анастасия Кастрица, фото автора