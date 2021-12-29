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Общество

Время чудес и подарков. В Бобруйске прошел городской благотворительный новогодний праздник

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Время чудес и подарков. В Бобруйске прошел городской благотворительный новогодний праздник

Каждый ребенок верит в волшебство и чудеса, а взрослые перед Новым годом и Рождеством стараются стать добрыми волшебниками и воплотить детские мечты в реальность. Одним из замечательных подарков для одаренных и талантливых детей, отличников учебы, победителей соревнований, олимпиад и конкурсов стал городской благотворительный новогодний праздник в рамках акции «Наши дети» с участием председателя Бобруйского горисполкома. Александр Студнев поднялся на сцену Дворца искусств, чтобы искренне поздравить ребят.

– Хороших оценок, крепкого здоровья, уверенности, благополучия! Чтобы все ваши задуманные идеи воплотились в новом году. Хочу пожелать, чтобы вы обрели новых друзей. И самое главное, чтобы все, что загадали себе в Новый год, у вас получилось. Удачи вам и хорошего настроения! – пожелал Александр Викторович.

Все дети получили сладкие подарки и в ответ вручили главе Бобруйска новогодний символ – блестящий шар с точной копией главной елки на городской площади.

В этот день в зале среди приглашенных ребят оказался именинник – семиклассник средней школы №1 Алексей Карпов. Для него было большим сюрпризом прямо на сцене получить ко дню рождения специальный подарок из рук Александра Студнева.

Праздник продолжился очаровательной музыкальной сказкой «Новогодние приключения Аладдина».

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