Врать бесполезно. Судебные эксперты ГКСЭ поделились секретами расчета скорости по видео и замершим стрелкам спидометра

В Беларуси ежедневно происходят десятки ДТП, в которых не последнюю роль играет скорость: ее неправильный выбор часто служит как раз главной причиной происшествия, равно как скорость определяет и тяжесть последствий.

Для исследования обстоятельств, характеризующих механизм ДТП, требуются специальные познания. В таких ситуациях в целях установления скорости движения транспортных средств на помощь приходят судебные эксперты, выполняя автотехнические экспертизы. О том, как на самом деле происходит вычисление скорости, даже если водитель заверяет, что он не нарушал, нам рассказал начальник сектора автотехнических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области капитан юстиции Александр Радовский.

«Стрелка спидометра может фиксировать скорость ДТП, но есть нюанс»

- Среди автолюбителей бытует мнение, что при столкновении стрелка спидометра замирает на той отметке скорости, с какой ДТП и было совершено. Насколько это соответствует действительности?

- В специализированной литературе имеются сведения о такой возможности определения скорости по электронным панелям. Стрелки тахометра и спидометра в них приводятся в действие шаговыми электродвигателями, которые, после прекращения подачи питания, остаются в своем положении, фиксирующем значение скорости в момент удара. Такое возможно, если после удара у автомобилей разрушается АКБ и останавливается двигатель, то есть разрывается электрическая цепь питания.

Судебные эксперты при проведении исследований по определению скорости руководствуются требованиями Правил ЕЭК ООН. Согласно которым, «скорость по прибору никогда не должна быть меньше истинной скорости», а ее фактическое значение определяется исходя из специального соотношения.

Разберем, как это работает, на примере приборной панели MINI Cooper, которая поступила на исследование к судебным экспертам управления ГКСЭ по Витебской области после ДТП.

При осмотре судебные эксперты установили, что стрелка спидометра во время удара остановилась на значении 100 км/ч. Механическое подсоединение троса привода спидометра в панели отсутствовало: привод представлял собой шаговый электродвигатель с двумя электромагнитными катушками и шестеренчатым приводом. Стрелка спидометра была расположена на оси зубчатого колеса редуктора.

При ее вращении ручным усилием каких-либо заеданий и рывков выявлено не было. То есть конструкция удовлетворяла всем условиям, при которых при отключении питания стрелка останавливается, не меняя местоположения во время удара.

Далее используя зависимость V1 ³ V2 ³ (V1 – 4)/1,1, где V1 – скорость на спидометре, V2 –фактическая скорость автомобиля в момент ДТП, эксперты рассчитали, что в момент ДТП реальная скорость составляла от 87,3 до 100 км/ч.

Фактическая скорость не может быть больше той, что зафиксирована на спидометре, однако бытующее мнение о том, что спидометр после ДТП может показывать скорость столкновения, недалеко от истины.

«Важно не качество картинки, а частота кадров видео»

- Скорость в момент ДТП играет решающую роль для всех видов последствий. Насколько трудоемкой процедурой является ее расчет?

- Условно, достаточно поделить путь на время, как нам всем рассказывали когда-то в школе, хотя различных тонкостей за этим на самом деле скрывается достаточно. Существуют специальные программные комплексы, которые созданы как раз для проведения судебных экспертиз. Все зависит от сложности отдельно взятой ситуации. Но при этом высчитать скорость можно используя и более простые инструменты.

- Чем лучше видеорегистратор, тем точнее будут расчеты?

- С точки зрения судебной экспертизы качество самой картинки не играет практической роли. В экспертизе важно «привязаться» к окружающим объектам с заведомо известными размерами. Это может быть расстояние между линиями разметки, между осветительными мачтами или просто колесная база автомобиля. Что касается самого видеорегистратора, то для нас важно не столько качество «картинки», сколько частота кадров видео.

Объясняется это тем, что при вычислении скорости видео буквально разбирается по кадрам. Если видеорегистратор выдает «честные» заявленные 30 к/с – это лучший из возможных вариантов. Но часто бывает так, что на деле кадры дублируются или выпадают. Тогда мы считаем уже фактическую их частоту и делаем расчеты с учетом полученных данных.

Кроме того, важным параметром является наличие времени на самой видеозаписи. Без него определить кадровую частоту уже не выйдет, потому расчет будет производиться исходя из усредненных параметров.

— Это актуально и для камер видеонаблюдения?

- Да, принципы расчетов остаются теми же. Рассмотрим простой пример с определением скорости автобуса по камерам видеонаблюдения.

Покадровый просмотр видеозаписи позволяет определить контрольные точки. В нашем примере ими стали две опоры осветительных мачт, между которым автобус преодолел – 36.44 м. Это будут соответственно точки А и Б.

Время пересечения контрольной точки А транспортным средством на исследуемой видеозаписи соответствует 49 кадру видеозаписи или 04.083 секунде видеозаписи. Время пересечения контрольной точки Б на исследуемой видеозаписи соответствует 82 кадру видеозаписи или 06.833 секунде видеозаписи.

То есть общее время движения транспортного средства на выбранном участке от точки А до точки Б составляет 06,833 – 04,083 = 2,75 с. Дальнейший расчет производится по формуле Va=S/t*3,6. Выходит, что автобус двигался со скоростью в 47,7 км/ч.

Похожим образом, но при помощи уже более сложных расчетов определяется и замедление транспортных средств. Эти данные при помощи специальных программных средств позволяют делать выводы касательно возможности или невозможности избегания или совершения ДТП с различными сценариями.

Другой пример из практики, основанный уже на записи не камеры наблюдения, а видеорегистратора. На участке автодороги, на правой полосе которой шли ремонтные работы, была ограничена скорость движения. Автомобиль с включенным видеорегистратором двигался по левой полосе. В какой-то момент водитель наехал на мужчину, двигавшегося во встречном направлении по правой полосе. Для выяснения скорости движения автомобиля в управление ГКСЭ по Витебской области была назначена судебная автотехническая экспертиза и предоставлен видеорегистратор.

При изучении записи видеорегистратора судебные эксперты установили, что в момент наезда пешеход находился в кадре между линиями дорожной разметки. Какие-либо объекты, которые пересекал автомобиль в момент наезда и которые были зафиксированы в протоколе ДТП, отсутствовали. То есть длину контрольного участка определить было невозможно. Однако расчет скорости можно было выполнить по другим известным расстояниям, которые присутствовали в кадре непосредственно перед совершением наезда и в протоколе осмотра.

Кроме того, во внимание была принята частота кадров: некоторые из них дублировались. Поскольку на видео имелся временной маркер, была рассчитана действительная частота кадров.

Вычисления показали, что автомобиль преодолел контрольный участок А-Б за 0,79 секунды. Далее, уже по ранее упомянутой формуле Va=S/t*3,6 была рассчитана скорость транспортного средства непосредственно перед совершением наезда на пешехода: она составила 91,1 км/ч.

- А если в кадре не попали вообще никакие ориентиры с известными параметрами?

- Это редко встречающаяся ситуация. Как правило, можно сделать необходимые замеры либо произвести привязку к окружающим объектам и колесной базе автомобиля. То есть какой-нибудь из способов так или иначе позволит рассчитать скорость. Да даже в фильмах можно высчитать скорость.

Возьмем хотя бы «Кавказскую пленницу». В данном случае у нас нет данных ни о расстоянии между столбами, ни каких-либо других расстояний в принципе. Но мы знаем колесную базу автомобиля Adler Trumpf.

Следовательно, остается лишь внимательно изучать кадры. Отыскав контрольные точки получается, что за 0,12 с автомобиль проезжает 2,63 метра. Выходит, что его скорость во время погони составляла 78,9 км/ч. По крайней мере, именно такую скорость хотели показать зрителю, потому что видео может быть ускорено для большой зрелищности.

Другой пример – «Форсаж». Зная колесную базу Mitsubishi, получается, что за 0,3 с автомобиль в повороте проезжает 2,625 м, то есть его скорость составляет 31,5 км/ч.

К этим примерам из фильмов не стоит относиться слишком серьезно: важен сам принцип. Попадет момент ДТП в объектив видеорегистратора или камеру наблюдения – роли не играет. Сегодня вычисление скорости не является невыполнимой задачей, судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз успешно с этим справляются в ходе проведения автотехнических экспертиз. Вместе с тем, чем меньше подобных экспертиз будет выполнено – тем с большей уверенностью можно говорить о безопасности на дорогах.

Наталья Романова, официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области

Андрей Горелик, журналист ABW.BY