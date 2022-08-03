Врачи советуют раз в год проходить диспансеризацию. Что это такое и для чего нужно?

Врачи рекомендуют взять за правило: раз в год проходить диспансеризацию. Для человека это отличный шанс оценить свое здоровье, а для специалиста - выявить на ранней стадии серьезное заболевание. Например, гипертонию, сахарный диабет и рак. Узнали у заместителя главврача по медицинской части УЗ "34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска" Светланы Качуры, в каком возрасте и как часто нужно посещать поликлинику, а также чем профилактический осмотр отличается от диспансеризации.

Зачастую в нашем обиходе профилактический осмотр и диспансеризация звучат как слова синонимы. На самом же деле это не одно и то же.

Профилактический осмотр

- Профилактический осмотр - процесс, когда субъективно здоровый взрослый человек обращается к врачу с целью проведения комплекса мероприятий для уточнения состояния своего здоровья. К тому же он может получить заключение для трудоустройства, поступления в учебные заведения, санаторно-курортного лечения, - поясняет Светлана Валерьевна.

В рамках осмотра проводится анкетирование пациента. Врач, его помощник или фельдшер измеряет артериальное давление, определяет индекс массы тела. С учетом цели профосмотра уточняется объем необходимых лабораторных и инструментальных обследований, консультаций специалистов, необходимых конкретному человеку. Завершается процесс итоговым посещением специалиста, который, проанализировав результаты исследований, дает рекомендации.

- В первую очередь, это позволяет предотвратить или же своевременно определить признаки серьезных заболеваний, - уточняет заместитель главврача. - Так, во время осмотра врач может выявить повышенное артериальное давление. Зачастую человек даже не подозревает, что у него уже развилась гипертензия. Этот показатель очень важен, поскольку именно сердечно-сосудистые заболевания сегодня вносят серьезный "вклад" в смертность населения.

Также пациент в процессе такого осмотра получает профилактические консультации: что изменить в режиме дня, питании, как снизить факторы риска.

Диспансеризация

Диспансеризация имеет более широкий спектр исследований и осмотров. В нашей стране, по словам Светланы Качуры, процесс включает в себя четкий комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.

- Это динамическое, регулярное наблюдение как за здоровыми гражданами, так и за теми, кто находится в факторе риска или же имеет хронические заболевания. К примеру, курильщики рискуют заболеть раком легкого или гипертонией, раньше остальных получить инфаркт или инсульт, - поясняет врач. - У пациентов с повышенным весом чаще диагностируют сахарный диабет, серьезные проблемы с сердцем и онкологические заболевания.

Организм человека так устроен, что может очень долго "не замечать" изменений, которые с годами появляются. К слову сказать, большинство пациентов не знают свой уровень холестерина в крови. Если же этот показатель высок, есть риск развития атеросклероза.

Порядок динамического наблюдения определен нормативными документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Например, здоровому человеку в 18–39 лет нужно посещать поликлинику один раз в два года для осмотра и проведения исследований. Если же у человека выявлены хронические заболевания, то диспансерный осмотр следует делать ежегодно.

Назначаются анализы мочи, крови с обязательным определением глюкозы. Выписывается направление на электрокардиограмму, флюорографическое исследование грудной клетки. Для женщин необходим визит к гинекологу, для мужчин - к урологу или хирургу, -- перечисляет Светлана Валерьевна.

Если у пациента в ходе осмотра выявлены признаки отклонения в здоровье, то врач в обязательном порядке назначит дополнительные виды обследования и консультации узких специалистов.

- За последние десятилетия мы видим, как "помолодели" некоторые болезни. Это гипертензия, инфаркты, инсульты. Все больше молодых людей с ожирением, чаще стали возникать серьезные проблемы с позвоночником и суставами. Кроме грамотной консультации специалиста, у пациента должно быть желание следить за своим организмом. Он должен понимать, что здоровье - это его забота и ответственность перед собой. Диспансеризацию можно ведь пройти в любое время: как летом, так и зимой. Тем более она бесплатна.

Скрининг высокого уровня

В каждой поликлинике страны открыты отделения профилактики и доврачебные кабинеты, куда пациенты могут обратиться для проведения профилактического и диспансерного осмотра. В УЗ "34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска" на протяжении нескольких лет работает Центр здоровья.

- Проводим различные обследования, консультации как для здоровых людей, так и тех пациентов, у которых имеются хронические заболевания, - рассказывает Светлана Качура. - Так, доля онкологических заболеваний, обнаруженных во время профосмотра, составляет свыше 35%. После диспансеризации она увеличивается в разы.

Более пяти лет в поликлинике проводят скрининг рака молочной железы у женщин 50 - 69 лет. Маммографические исследования в этом возрасте необходимо выполнять раз в два года.

- Основная задача скрининга - выявление рака молочной железы на ранней стадии заболевания. Это позволяет радикально излечить недуг и подарить женщине долгую жизнь. Более 1000 женщин в год проходят через наш кабинет, где их консультирует специалист, проводит ряд обязательных исследований. Затем лечение осуществляется врачами - гинекологами, хирургами и онкологами.

Что нужно проверять и как часто?

Пациенты от 18 до 29 лет должны ежегодно:

· измерять артериальное давление;

· делать электрокардиограмму и флюорографию;

· определять индекс массы тела;

· сдавать общий анализ мочи и крови;

· проверять уровень глюкозы в крови.

Для пациентов 30 - 39 лет перечень анализов расширяется:

· добавляется определение холестерина крови;

· липидограмма.

Пациентам после 40 лет рекомендуется взять на контроль:

· биохимический анализ крови.

Когда пора идти к врачу?

Человеку, который следит за своим здоровьем, желательно обследоваться не реже одного раза в год. Обязательно посещать: терапевта, офтальмолога, стоматолога. Женщинам - гинеколога и маммолога, мужчинам - уролога.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней", фото БЕЛТА, носят иллюстративный характер.