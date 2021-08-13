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Врачи, которые спасли жизни детей с тяжелыми ожогами, будут награждены – Лукашенко

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Врачи, которые спасли жизни детей с тяжелыми ожогами, будут награждены – Лукашенко

Глава государства принял решение наградить медиков, спасших жизни детей с ожогами, угрожающими жизни, сообщает БЕЛТА.

Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава Беларуси, врачи стабилизировали состояние 12-летнего Ромы Когодовского, который находился 103 дня в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра БСМП. Ребёнок перенёс 22 операции, сейчас его состояние стабилизировано. Историю Ромы знает вся Беларусь: мальчик вынес из горящего дома своего двухлетнего брата.

Второй подросток – Вадим Пальченко, который получил 70% ожогов тела в результате электротравмы. Мальчик прошёл первый курс реабилитации в Могилевской областной детской больнице и выписан домой.

soyuz.by

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