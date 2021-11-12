Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков «Спутник М»
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Вакциной "Спутник М" в рамках третьей фазы клинических исследований в Москве вакцинированы уже 56 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного педиатра столичного департамента здравоохранения, главного врача ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаила Османова.
"На данный момент уже вакцинировано 56 детей, исследования будут проходить в течение года... Всего будет участвовать 3 тыс. детей-добровольцев. На данный момент записалось уже более 2 тыс. детей", - сказал Османов.
Как сообщает телеканал "Москва 24", исследование проводится на базе 10 поликлиник и двух детских больниц. Участвуют 3 тыс. детей в возрасте 12-17 лет. Вакцину с уменьшенной дозировкой получат 2,4 тыс. человек, еще 600 - плацебо.
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