Врач: при бессимптомной форме COVID-19 самоизоляция длится минимум 7 дней

При бессимптомной форме коронавирусной инфекции самоизоляция длится минимум 7 дней, сообщила заместитель главного врача по медицинской части 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска Наталия Филонова, передает БЕЛТА.

При возникновении у пациента симптомов срок самоизоляции продлевается, отметила Наталия Филонова.

Она подчеркнула, что лечение предполагает обильное питье, витаминотерапию (витамины С и D, препараты цинка), симптоматическую терапию. "Для назначения дезагрегантов пациенту с бессимптомной формой коронавирусной инфекции должны быть показания. Учитываются при этом сопутствующие заболевания у пациента", - сказала врач.

Чтобы избежать осложнений, медики рекомендуют тщательно прислушиваться к своему организму и контролировать температуру тела не реже раза в сутки.

Рекомендуется не подвергать риску домочадцев: важно помнить о правилах самоизоляции.