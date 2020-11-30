Врач предупредил об опасном осложнении после коронавируса

По его словам, коронавирус дает осложнение на сердце и повреждает мышечную ткань органа. В результате у многих переболевших COVID-19 встречается миокардит (воспаление сердечной мышцы. — Прим. ред.)

"В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой (в сосудах). <…> Коронавирус приводит к тому, что образуются тромбы и развивается инфаркт миокарда. Это одно из осложнений коронавируса сегодня", — пояснил Иванов.