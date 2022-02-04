Врач посоветовала вакцинироваться через месяц после выздоровления при легком течении COVID-19

Пройти вакцинацию можно уже через месяц после выздоровления при легком течении COVID-19, сообщила главный врач 21-й центральной районной поликлиники Заводского района Минска Наталья Мысливчик в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если человек переболел в легкой форме, через месяц он может идти и вакцинироваться. Сейчас есть три вида вакцин - российские "Спутник" и "КовиВак" и китайская Vero Cell. Перед прививкой осматривает врач, который и может порекомендовать, какую вакцину лучше выбрать", - сказала Наталья Мысливчик.

Дети и подростки от 12 до 17 лет вакцинируются китайской вакциной.

Заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич отметила, что в России есть вакцина "Спутник М" для иммунизации подростков, вероятнее всего, она появится и в Беларуси.

Что касается других рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, они остаются прежними: дистанцирование, масочный этикет и дезинфекция, добавила Елена Гасич