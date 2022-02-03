Врач клинической лабораторной диагностики БЦБ награждена нагрудным знаком «Выдатнiк аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь»

На итоговой коллегии главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома нагрудным знаком Минздрава «Выдатнiк аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь» была награждена Лариса Ковалевская – заведующий клинико-диагностической лабораторией Бобруйской центральной больницы.

Знак отличия врач получила за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный личный вклад в оказание медицинской помощи. В БЦБ Лариса Анисомовна трудится около 40 лет, из них более трех десятилетий возглавляет клинико-диагностическую лабораторию – здесь проводят как простые, так и сложные биохимические и гемостазиологические исследования. Сегодня под ее началом работают 34 человека. Коллеги характеризуют Ларису Ковалевскую как грамотного и ответственного руководителя, а также прекрасного наставника, который передает свой опыт молодому поколению.

– Было очень волнительно и приятно получить столь высокую награду, единственную в Могилевской области, из рук первого заместителя Министра здравоохранения Елены Кротковой. Когда слышишь слова благодарности в свой адрес от первых лиц ведомства, это дорогого стоит. Я еще раз убедилась в том, что сделала правильный выбор в жизни и иду верной дорогой. Но хочу отметить, что это награда всего моего коллектива, который служит любимому делу. Я благодарна каждому сотруднику за труд, – поделилась впечатлениями Лариса Ковалевская.