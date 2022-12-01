Врач из Донецкой области: за прожитые в Беларуси семь лет поняла, что я белоруска в душе

Семь лет назад через шахтерский город Углегорск Донецкой области проходила линия фронта. Во время артиллерийских перестрелок интерну местной больницы Антонине Шетеле, вернувшейся после учебы в Луганском мединституте, приходилось добираться до места работы короткими перебежками. А когда один из снарядов попал в больницу и начался пожар, ей уже некуда было идти к пациентам.

Тоня позвонила в Минздрав Украины и попросила перенаправить в больницу другого города, но на том конце провода жительнице Донбасса отрезали: "Раз вы начали войну – разбирайтесь сами!" И медик решила продолжить образование в Беларуси, где беженцам из Луганской и Донецкой областей дали возможность жить, работать и учиться наравне с гражданами страны.

Сейчас уже белоруска по паспорту Антонина Обертюхина – врач Республиканской туберкулезной больницы "Новоельня". Вместе с мужем Михаилом, тоже медиком, они мечтают построить здесь дом и зажить в нем большой семьей. Где бы они ни появились на свет, теперь они – белорусы.

По материалам belta.by.