«Вписка» закончилась уголовным делом – пакетик с психотропом обронили в общем тамбуре

Правоохранители и судебные эксперты впервые в Могилевской области выявили особо опасный психотроп – 4-CMC. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств – по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса.

Преступление выявлено благодаря бдительности граждан. Жительницу многоквартирного дома в Могилеве ночью беспокоил шум из соседней квартиры, сдаваемой в аренду. Судя по количеству обуви в общем коридоре, в этой квартире отдыхала молодежная компания. Здесь же, в общем тамбуре, бдительные соседи обратили внимание на маленький полимерный пакетик с небольшим количеством порошкообразного вещества, лежавший на полу возле обуви гостей. О своей находке жильцы сообщили в Октябрьский РОВД Могилева. Пакетик с неизвестным содержимым изъяли и направили на срочную экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Экспертами оперативно установлено, что предоставленное вещество белого цвета массой 0,070 г содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, – 4-CMC или клефедрон.

Молодых людей, находившихся в арендованной квартире, доставили для разбирательства в РОВД. В ходе проведения осмотра в жилье обнаружены бумажные трубочки, которые могли использоваться для интраназального потребления запрещенного вещества. В отношении троих мужчин 29, 25 и 22 лет, отдыхавших в арендованной квартире, возбуждено уголовное дело, они задержаны.

По своей химической структуре этот психотроп незначительно отличается от мефедрона, относится к синтетическим аналогам катинона. Впервые появился на рынке в 2011 году, в Беларуси государственный контроль над 4-СМС установлен в октябре 2014 года. Распространяется в виде порошка. Среди побочных действий – агрессивность, бессонница, галлюцинации, тахикардия, психозы, страхи. Проявляет высокую нейротоксичность, которая во многом обусловлена наличием атома хлора в структуре, высок риск передозировки, известны летальные случаи, связанные с передозировкой этого вещества.