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Впервые в Бобруйске прошел конкурс робототехники «RoBoTechGames» (будет обновлено)

Конкурс прошел на базе Центра творчества детей и молодежи города. Участие в нем приняли ребята из трех городов Беларуси: Минска, Витебска, Бообруйска.