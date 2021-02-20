Впервые в Бобруйске прошел конкурс робототехники «RoBoTechGames» (будет обновлено)
Конкурс прошел на базе Центра творчества детей и молодежи города. Участие в нем приняли ребята из трех городов Беларуси: Минска, Витебска, Бообруйска.
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