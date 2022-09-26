Впервые с июня в мире от COVID-19 умерли менее 10 тыс. человек

Впервые с июня в мире от коронавируса скончались менее 10 тыс. человек, а число новых случаев заражения инфекцией за неделю с конца мая оказалось менее 3 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

За неделю зафиксировано 2,9 млн заболевших ковидом в мире, что на 0,2 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период, подсчитало издание. Заболеваемость COVID-19 снижается девятую неделю подряд. За семь дней в мире скончались менее 10 тыс. человек впервые с конца июня.

В то же время в темпы распространения коронавируса в Европе растут вторую неделю. К примеру, впервые с начала августа во Франции зафиксировали около 40 тыс. новых случаев в день. В Германии эта цифра приближается к 50 тыс., в Италии превышает 20 тыс.

Снижение заболеваемости отмечается во многих азиатских странах. Впервые с начала июля в Республике Корея в последние дни выявляют менее 20 тыс. с COVID-19. А вот в Японии, где с конца августа заболеваемость стабильно шла вниз, снова отмечается рост - свыше 70 тыс. больных.

Смертность от инфекции немного снизилась. За неделю в мире зафиксировали на 12% меньше смертей, чем за предыдущие семь дней. По этому показателю на первом месте остаются США, на втором оказалась Россия, а за ней - Япония.