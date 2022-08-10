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Впереди — жаркие деньки: будьте осторожны при отдыхе на водоёмах!

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Впереди — жаркие деньки: будьте осторожны при отдыхе на водоёмах!

Впереди выходные дни и синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду. Чтобы скрыться от городского зноя, многие устремятся на водоемы. Не стоит забывать, что вода - источник повышенной опасности и беспечность может омрачить отдых.

Помните, что купание на необорудованных пляжах – ОПАСНО!  Отдыхайте только в разрешенных местах, где проверенное дно и глубина, установлены буйки и подготовлена вся инфраструктура для комфортного времяпровождения. На таких пляжах дежурят спасатели ОСВОД.

ВАЖНО!

Употреблять алкоголь пусть и в маленьких дозах во время отдыха – недопустимо!

Детей ни на секунду нельзя оставлять без присмотра!

Если кто-то тонет, нужно незамедлительно звонить спасателям по номерам 101 или 112!

Запомните эти правила сами, соблюдайте их и расскажите вашим родственниками, друзьями или знакомыми, если они отправляются на отдых к воде.

Ну и, конечно, не забывайте надевать головные уборы, защищайте открытые участки тела солнцезащитными кремами и пейте больше воды. А если решили пожарить шашлыки, делайте это в установленных местах и обязательно по окончании процесса горения остатки горящих и тлеющих материалов потушите до полного прекращения тления.

Хороших и безопасных выходных!

 

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