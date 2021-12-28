Впереди серьезная работа

Актуальные вопросы социально-экономического развития нашего города на ближайшие годы рассмотрели 28 декабря на заседании горисполкома и на 37-й очередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов.

В ходе работы обсудили и утвердили прогноз социально-экономического развития Бобруйска на 2022 год, Программу социально-экономического развития города на 2021-2025 годы. Но прежде заместитель председателя Бобруйского горисполкома Ольга Жук озвучила достигнутые показатели нынешнего года и прошедшей пятилетки. Ольга Николаевна отметила, что в нашем городе была обеспечена положительная динамика по основным направлениям деятельности. Возрос экспорт товаров и услуг, увеличилось количество экспортных рынков, снизилось число убыточных предприятий, завершен ряд инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах. По финансовым показателям за 10 месяцев этого года Бобруйск вышел на чистую прибыль, а по снижениям запасов готовой продукции наблюдается лучший результат за последние 13 лет. Из 9 ключевых заданий и показателей по итогам 2021 года будут выполнены 7. Что касается прогноза на будущий год, то основные показатели «напряженные, но выполнимые», поэтому все руководители должны настраиваться на серьезную работу.

– Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата к декабрю следующего года должна увеличиться до 109,8 процента, что составит 1230 рублей. По поступлениям совокупных доходов в городской бюджет за 2022 год цифра должна достичь 107,6 процентов. Рост инвестиций в основной капитал за год прогнозируется до 102 процентов в сопоставимых ценах. Основной акцент сделаем на реализацию инвестиционных проектов в сфере производства, – сообщила Ольга Жук.

Главными задачами выполнения Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы станет обеспечение устойчивого роста доходов населения, эффективная занятость, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации, развитие концепции «умного города», а также прирост инвестиций в результате мероприятий по запуску нового инвестиционного цикла.

О проекте бюджета Бобруйска на следующий год рассказала начальник финансового управления горисполкома Галина Ярош, отметив, что по-прежнему приоритетным направлением остается социальная защищенность населения. На 2022 год доходы бюджета определены в сумме 349,6 миллиона рублей, объем расходов – 345,8 миллиона рублей. На финансирование отраслей социально-культурной сферы планируется направить чуть более 82 процентов бюджетных средств, из которых значительная часть пойдет на здравоохранение и образование. На ЖКХ, транспорт, энергетику выделят около 12 процентов от всех расходов. Галина Николаевна напомнила: основные задачи – сохранение сбалансированности бюджета города, экономное и рациональное расходование средств.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича