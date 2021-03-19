Возобновляют работу советы общественных пунктов охраны правопорядка в части проведения заседаний советов по рассмотрению лиц профилактируемой категории

Согласно информации, опубликованной на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета, в городской ПЛАН мероприятий по профилактике инфекции COVID-19, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45­ в редакции решения 20.11.2020 № 26-30, внесены изменения.

Из комплексного плана мероприятий исключен пункт 34.

Это значит, что возобновляется работа советов общественных пунктов охраны правопорядка в части проведения заседаний советов по рассмотрению лиц профилактируемой категории.

Подготовил Виктор ЧАБАН.