0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ГородОбщество

Возобновляют работу советы общественных пунктов охраны правопорядка в части проведения заседаний советов по рассмотрению лиц профилактируемой категории

65 0

Возобновляют работу советы общественных пунктов охраны правопорядка в части проведения заседаний советов по рассмотрению лиц профилактируемой категории

Согласно информации, опубликованной на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета, в городской ПЛАН мероприятий по профилактике инфекции COVID-19, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45­ в редакции решения 20.11.2020 № 26-30, внесены изменения.

Из комплексного плана мероприятий исключен пункт 34.

Это значит, что возобновляется работа советов общественных пунктов охраны правопорядка в части проведения заседаний советов по рассмотрению лиц профилактируемой категории.

Подготовил Виктор ЧАБАН.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿