Согласно информации, опубликованной на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета, в городской ПЛАН мероприятий по профилактике инфекции COVID-19, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45 в редакции решения 20.11.2020 № 26-30, внесены изменения.
Из комплексного плана мероприятий исключен пункт 34.
Это значит, что возобновляется работа советов общественных пунктов охраны правопорядка в части проведения заседаний советов по рассмотрению лиц профилактируемой категории.
Подготовил Виктор ЧАБАН.
0
Читайте
также
также
-
Возобновляют работу советы общественных пунктов охраны правопорядка в части проведения заседаний советов по рассмотрению лиц профилактируемой категории
-
В Каменской вспомогательной школе-интернате ведется активная подготовка к «Особому модному показу «Цветные сны»
-
В Бобруйске исключено одно «ковидное» ограничение
-
Подведены итоги областного конкурса «Наш безопасный дом»
-
Бобруйские волонтеры союза молодежи отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости