Возьмут под охрану оперативно

Бобруйский отдел Департамента охраны контролирует все стратегически важные объекты города, охраняет имущество бобруйчан, всегда наготове выехать по нажатию тревожной кнопки. В городе под охраной в неприкосновенности свыше 6300 квартир и иного имущества граждан, более 800 предприятий, офисов, магазинов недоступны для правонарушителей. И более 900 тревожных кнопок, вызывающих защитников города от неправомерных посягательств.

В Департамент охраны города входят три основные структуры, которые выполняют функции охраны объектов всех форм собственности: милицейская военизированная сторожевая охрана, строевое подразделение милиции, технические средства охраны.

В сутки наряды выезжают от 30 до 50 раз на срабатывание охранной сигнализации, из них в среднем экстренных вызовов около 10: хищение, попытки проникновения на объекты, противоправные действия в учебных заведениях (а все школы, гимназии, колледжи сегодня под охраной Департамента). Современная техника в помощь бобруйскому отделу, ведь прибыть на место вызова по правилам нужно минут за семь (статистика говорит о том, что нашим бойцам достаточно 2-5 минут). Контроль за выполнением функции Департамента охраны, навигационно-мониторинговая система, цифровая радиосвязь, системы управления контроля доступом, передовые технологии охранной сигнализации, видеонаблюдения. Кроме этого, на сегодня в группах задержания используется автоматизированное рабочее место групп задержания, которое позволяет сотрудникам в авто увидеть место вызова. Навигация поможет кратчайшим путем добраться до места происшествия.

Командир роты Бобруйского отдела Департамента охраны Денис Чехонадский утверждает, что каждый день службы – возможность саморазвития, совершенствование боевых навыков и тренировка моральной устойчивости:

– В армии служил три с половиной года, то есть оставался еще на контракт после срочной службы, – вспоминает командир роты. – По окончании контракта подал документы в Департамент охраны. С 2005 года полгода обучался в учебном центре «Грани», а уже после допустили к службе. Начинал с постового милиционера, затем был милиционером группы задержания, милиционером-кинологом, младшим инспектором-кинологом, закончив Могилевский институт МВД, был назначен на должность командиром взвода. Все должности были интересны, в каждой я нашел что-то для саморазвития.

Денис Евгеньевич прост в общении, поэтому признается, что физическая подготовка в работе важна, но не фундаментальна: «Важны моральные качества, ведь придется встретиться с нарушителем лицом к лицу». А говоря о молодом пополнении Департамента охраны, отмечает, что все ребята служат добросовестно.