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Фотофакт

Возле ДК начали создавать праздничную атмосферу

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Возле ДК начали создавать праздничную атмосферу

Кроме елки на площадке у Дворца искусств планируется установка хоккейной коробки. Часть оборудования из Ледового дворца отправилась на площадь Ленина, второй каток из оставшихся перегородок монтируют у Дворца искусств.

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