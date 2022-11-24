Возле ДК начали создавать праздничную атмосферу
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Кроме елки на площадке у Дворца искусств планируется установка хоккейной коробки. Часть оборудования из Ледового дворца отправилась на площадь Ленина, второй каток из оставшихся перегородок монтируют у Дворца искусств.
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