Возле деревни Думановщина искали пропавшую женщину

В лесах Беларуси за сутки нашли трех заблудившихся женщин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 июля в 12.43 спасателям поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле д.Думановщина Бобруйского района Могилевской области гражданке 1985 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 4 единицы техники и 9 человек, из них 2 единицы техники и 4 работника МЧС. В 14.17 работниками МЧС пропавшая женщина обнаружена, в медицинской помощи не нуждается", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 14.05 сообщили о пропавших в лесном массиве возле д.Эсьмоны Белыничского района Могилевской области двух женщинах 1958 года рождения. В 17.14 работниками лесхоза пропавшие обнаружены.

В 15.20 стало известно о пропавшем в лесном массиве возле д.Малые Зводы Брестского района гражданине 1939 года рождения, пенсионере. Для поисковых работ были задействованы 12 единиц техники и 24 человека, из них 3 единицы техники и 4 работника МЧС. Пропавший гражданин не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.

В 19.30 сообщили о пропавшей в лесном массиве возле д.Заречье Жлобинского района Гомельской области гражданке 1978 года рождения. Она не обнаружена, поиски продолжаются.