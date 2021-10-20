ВОЗ заявила об эффективности вакцинации беременных против COVID-19

Вакцинация беременных против COVID-19 эффективна, заявила технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Людмила Мосина во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время уровень вакцинации беременных против COVID-19 недостаточен во всем мире, сказала Людмила Мосина. Она отметила, что беременные не были включены в первоначальные клинические испытания, которые проводились для вакцин против ковида. Поэтому первоначально ВОЗ не рекомендовала вакцинацию беременных женщин, за исключением тех, которые имели очень высокий риск инфицирования, например медработников, работающих с больными COVID-19.

"Однако после начала пандемии прошло время, у нас накопилось очень большое количество данных о риске COVID-19 для беременных женщин. Был проведен метаанализ данных 192 опубликованных исследований, и на основании этих данных мы знаем, что очень высок риск развития тяжелых форм заболевания у беременных женщин, которые больны COVID-19, по сравнению с женщинами такого же репродуктивного возраста, но которые не являются беременными", - сказала Людмила Мосина.

По ее словам, у беременных более чем в 2 раза выше риск того, что она будет помещена в палату интенсивной терапии, почти в 3 раза выше риск смерти и почти в 2,5 раза выше риск того, что понадобится искусственная вентиляция. Более того, есть данные 42 исследований, которые включали сотни беременных женщин, перенесших ковид, рассказавших о негативных последствиях для плода. Установлено, что риск преждевременного рождения ребенка в этом случае выше в 1,8 раза, а риск того, что детям понадобится интенсивное лечение, выше в более чем 3,5 раза.

"На основании этих данных ВОЗ пересмотрела свои рекомендации. Также у нас появились первые данные из США и Израиля, где начали прививать беременных. Результаты продемонстрировали, что вакцина хорошо переносится беременными женщинами и нет никакого дополнительного риска, а также что вакцинация эффективна", - сказала технический специалист отдела. Она добавила, что антитела после вакцинации обнаружились и в молоке матери. Таким образом, это косвенно подтверждает, что вакцинация матери может защищать и ребенка.

"Всемирная организация здравоохранения сейчас рекомендует вакцинацию беременных в странах, где польза от вакцинации превышает любые потенциальные риски. В настоящее время у нас нет информации о каких-то рисках для беременных", - заключила Людмила Мосина.