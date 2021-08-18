ВОЗ заявила о расширившейся за неделю географии опасных штаммов коронавируса

Отличающиеся высокой заразностью штаммы коронавируса альфа, бета, гамма и дельта за последнюю неделю расширили свою географию. В частности, число стран и территорий, в которых циркулирует дельта-вариант коронавируса, возросло за неделю с 142 до 148. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По мере того как деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Альфа, бета, гамма и дельта отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". Согласно приведенным в бюллетене ВОЗ сведениям, штамм альфа, впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 190 странах и территориях (на пять больше, чем на предыдущей неделе). Вариант бета, который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 138 государствах (на два больше, чем неделей раньше). Штамм гамма, обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен теперь в 82 странах (на одну больше по сравнению с предыдущими семью днями). В свою очередь дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за неделю с 142 до 148 стран и территорий.

С 9 по 15 августа, согласно бюллетеню ВОЗ, заболеваемость в мире увеличилась на 4% по сравнению с предыдущей неделей: выявлено более 4,4 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом число случаев с летальным исходом практически не возросло по сравнению с предыдущей неделей, всего их было зарегистрировано с 9 по 15 августа более 66 тыс.

По данным ВОЗ на 17 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 207 784 507 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 370 424 человека.