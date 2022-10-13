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COVID-19

ВОЗ заявила о новой волне пандемии COVID-19

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ВОЗ заявила о новой волне пандемии COVID-19

Ухудшение статистических показателей по заболеваемости коронавирусом в Европе говорит о начале новой волны пандемии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на совместное заявление еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. "В Европе мы снова наблюдаем рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции", - подчеркивается в заявлении.

При этом отмечается, что вероятность одновременной циркуляции коронавируса и гриппа может поставить под угрозу наиболее уязвимых жителей и усилить давление на системы здравоохранения.

Специалисты по-прежнему считают, что вакцинация является одной из наиболее эффективных мер в борьбе с обоими вирусами.

Также из заявления следует, что миллионы людей в европейском регионе до сих пор не были вакцинированы против коронавируса, в связи с чем странам следует постараться охватить вакцинацией непривитых жителей.­
По материалам БЕЛТА­

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