ВОЗ: заболеваемость и смертность от коронавируса COVID-19 в мире растут впервые за два месяца

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве в четверг, 28.10.21, заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и смертность от заболевания в мире растут впервые за 2 месяца.

Завершения пандемии, как напомнил руководитель ВОЗ, пока ждать не стоит. Он пояснил: «Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца». Гебрейесус объяснил это тем, что «нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах». Генеральный директор ВОЗ данную информацию назвал очередным подтверждением того, что пандемия коронавируса далека от завершения.

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