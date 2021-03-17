ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла на 10%

Более 3 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 10% по сравнению с предшествующими семью днями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

"Новых случаев заболевания становится все больше в мире. На прошлой неделе рост составил 10%", - отметили в организации.

В ВОЗ напомнили: в начале января заболеваемость достигла пиковых значений (почти 5 млн новых случаев инфицирования за неделю), однако затем, во второй половине февраля, она снизилась до примерно 2,5 млн случаев за неделю.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 8 по 14 марта в мире были зарегистрированы 3 033 213 случаев заражения коронавирусом и 58 698 летальных исходов. По состоянию на 14 марта всего насчитывалось 119 212 530 случаев заболевания и 2 642 612 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 8 по 14 марта стал в Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%) и Восточном Средиземноморье (на 14%), а также в Северной и Южной Америке (на 13%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 14%) и Восточном Средиземноморье (на 7%), но при этом сократилась в других регионах. Общее снижение смертности в мире составило за неделю 3%.